Marcelino:"En algunos aspectos, tenemos un camino paralelo con el Villarreal"

Valencia, 25 ene (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, aseguró que en algunos aspectos llevan un camino parecido al del Villarreal, que está en puestos de descenso y al que reciben este domingo en Mestalla.

"Son un equipo que como el nuestro ha empatado mucho y tiene futbolistas muy buenos, pero cuando se entra en una dinámica negativa es difícil demostrarlo porque surgen la ansiedad y las dudas", explicó en una rueda de prensa.

"Es un buen equipo al que se le da muy bien Mestalla y nos va a poner en muchas dificultades, pero tenemos argumentos e ilusión. Creo que los dos vamos a salir a ganar porque lo necesitamos, nosotros para confirmar la victoria de Vigo y volver a ganar en casa y ellos para salir de la situación en la que están", añadió.

Respecto al cambio que ha supuesto para su rival la llegada a su banquillo de Luis García Plaza dijo que "ha cambiado en algo el dibujo y la idea.".

"Eran un equipo que salía con balón jugado y anteponía el riesgo a la progresión. Antes encajaba, ahora menos, es más sólido. Es un poco diferente pero no mucho porque aunque haya un cambio de entrenador y aporte ideas diferentes, los jugadores son los mismos", remarcó.

También apuntó que la llegada de Vicente Iborra "le da una mayor presencia en el medio centro defensivo".

En cuanto a su equipo se mostró esperanzado en poder contar con Francis Coquelin tras sus problemas musculares y explicó que agotarán "las opciones" con Kevin Gameiro tras el golpe que sufrió ante el Getafe en la Copa del Rey, aunque dijo que "esta mañana tenía molestias al correr".

"Si no está, elegiremos entre Fran Navarro o Álex Blanco", señaló. El técnico también habló de otro canterano, Kang In Lee, y dijo que "no se puede hacer una estrella de un jugador de 17 años".

"Necesita un proceso de formación y adaptación. Creo que para ser titular del Valencia debe dar varios pasos", señaló.

García Toral cumplirá trescientos partidos en Primera División en este choque y dijo que eso significa que se hace mayor y "no es una buena noticia, pero sí que es una satisfacción profesional grande, el fruto a muchas horas de dedicación y que responde a una forma de ser como persona y profesional durante muchos años".

Además, y ante la pregunta de si la derrota copera en Getafe puede hacer volver los 'nubarrones' sobre el equipo o su futuro, dijo que su experiencia le ha hecho dejar atrás el tiempo de ponerse nervioso, alterarse o mostrarse dubitativo.

El técnico evitó responder al entrenador del Getafe y a los jugadores del equipo madrileño que se han referido a él en las últimas jornadas.

"El entrenador del Villarreal es Luis García Plaza. En la previa del Getafe hablaremos de su entrenador y de la Copa del Rey. No voy a hacer más comentarios", concluyó.