Jueves, 25 de enero de 2019

Washington (EFE).- Roger Stone, excolaborador del presidente de EE.UU., Donald Trump, fue detenido hoy por el FBI en su casa de Fort Lauderdale, en Florida, informan medios estadounidenses. Stone ha sido acusado formalmente de varios cargos presentados contra él por el fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar la trama rusa sobre las injerencias de Moscú en la campaña electoral de 2016 que llevó a Trump a la Casa Blanca.

VENEZUELA CRISIS

Berlín, dispuesto a reconocer a Guaidó presidente si no hay elecciones ya

Berlín (EFE).- El Gobierno alemán exigió elecciones "libres y justas" de forma inmediata en Venezuela e indicó que está dispuesto a reconocer de forma provisional al autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó como jefe del Estado interino mientras no se convoquen esos comicios. El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, añadió que Nicolás Maduro "no puede ser el presidente legítimo de Venezuela" por no haberse cumplido los "estándares democráticos" en las últimas elecciones.

VENEZUELA CRISIS

Bachelet condena muerte manifestantes en Venezuela y pide diálogo inmediato

Ginebra (EFE).- La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó la violencia y represión contra manifestantes en Venezuela que ha causado al menos 20 muertos y 350 detenidos. También pidió investigar estos hechos y un "inmediato diálogo para relajar la tensa atmósfera" en el país.

FORO DAVOS

La AIE avisa: si hay revolución en Venezuela, peligra la producción de crudo

Davos (Suiza) (EFE).- El director general de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Faith Birol, alertó en el Foro de Davos sobre la caída de la producción de crudo de Venezuela en los dos últimos años, "la mayor que haya sufrido nunca", que puede empeorar "si se produce una revolución en el país". Birol aseguró que "tras un proceso revolucionario es muy raro que un país recupere su capacidad de producción", lo que en el caso de Venezuela se suma a su bajo rendimiento en los últimos años.

OTAN RUSIA

OTAN no ve voluntad rusa de cumplir tratado nuclear pero cree aún hay tiempo

Bruselas (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que Rusia no ha mostrado "ninguna voluntad" de volver a cumplir el tratado para la eliminación de armas nucleares de medio y corto alcance (INF), pero insistió en que aún puede hacerlo antes de que EEUU consume su retirada del mismo. "No hubo verdadero progreso en la reunión porque Rusia no mostró ninguna voluntad de cambiar su posición, pero aún tiene oportunidad de volver a cumplirlo", dijo Stoltenberg al término del primer encuentro del Consejo OTAN-Rusia del año.

CHINA EXPLOSIÓN

Al menos un muerto en explosiones en centro comercial en el noreste de China

Pekín.- Al menos una persona ha muerto como consecuencia de varias explosiones registradas en un centro comercial en la ciudad de Changchun, en el noreste de China, informaron este viernes las autoridades locales, citadas por la televisión estatal CCTV. Una testigo citada por el Diario de la Juventud aseguró haber escuchado una veintena de explosiones cerca del centro comercial Wanda Plaza, en Changchun.

BREXIT R.UNIDO

Un "brexit" sin acuerdo plantea "desafíos inmensos" para economía irlandesa

Dublín (EFE).- El Banco Central Irlandés (ICB) advirtió de que un "brexit" sin acuerdo podría provocar una caída de hasta tres puntos porcentuales en el crecimiento económico de este país durante 2019, al tiempo que presentaría "desafíos inmensos" a corto plazo. En su primer análisis trimestral de este año, el ICB evaluó el impacto inmediato que tendría un "brexit" (salida del Reino Unido de la Unión Europea) desordenada, el peor escenario para Irlanda, dados los estrechos lazos comerciales que mantiene con el país vecino.

SIRIA CONFLICTO

Milicias kurdas aseguran que el EI ya solo controla pequeños pueblos en Siria

Beirut (EFE).- El grupo yihadista Estado Islámico (EI) sólo controla "pueblos muy pequeños" en el este de Siria, en medio del avance de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), informó un portavoz de las milicias kurdas Unidades de Protección del Pueblo (YPG), principal grupo de las FSD. El portavoz de las YPG Nuri Mahmud indicó a Efe que los yihadistas apenas tienen presencia en "pueblos muy pequeños como Al Marasida".

MOLDAVIA ELECCIONES

Presidente moldavo llama al voto responsable en las parlamentarias de febrero

Moscú (EFE).- El presidente de Moldavia, el socialista Igor Dodon, llamó a ejercer el derecho a voto de manera responsable en los comicios parlamentarios que se celebrarán en el 24 febrero próximo, en una petición a la ciudadanía con motivo del comienzo de la campaña electoral. "La República de Moldavia vive actualmente tiempos difíciles y afrontamos un gran reto: debemos elegir a conciencia, dar un paso meditado, a fin de que el país pueda salir de la crisis y continúe desarrollándose", señaló el jefe de Estado.

POLONIA ASESINATO

Gobierno y oposición revisan cambios legales tras asesinato de alcalde polaco

Varsovia (EFE).- El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, se reunirá con los líderes de la oposición para analizar posibles cambios legislativos tras de la trágica muerte del alcalde de Gdansk, Pawel Adamowicz, asesinado por un exconvicto mientras participaba en un acto benéfico. "Hay varias cuestiones a valorar, como las formas de abordar el trato a personas con problemas psiquiátricos que estén a punto de completar su período de privación de libertad en relación a su asistencia a eventos públicos", explicó Morawiecki.

GUINEA ECUATORIAL DETENCIONES

Malabo pide detener al abogado que llevó a juicio al hijo de Obiang en Paris

Nairobi, 25 ene (EFE).- Un juez de Guinea Ecuatorial ha dictado una orden internacional de detención contra 16 personas por supuesta "financiación del terrorismo", entre ellos el abogado francés William Bourdon y Daniel Lebègue, expresidente de Transparencia Internacional. Ambos encabezaron la acusación en París contra el hijo del presidente del país, Teodoro Obiang, conocido como "Teodorín", informó hoy el Gobierno.

KENIA SECUESTRO

Cooperante italiana secuestrada en Kenia sigue en el país, según la Policía

Nairobi (EFE).- La cooperante italiana Silvia Costanza Romano, secuestrada hace más de 60 días en la costa de Kenia (este), sigue en el país, confirmaron a Efe fuentes de la Policía keniana, que continúa con su dispositivo para lograr su rescate. "Nuestras operaciones confirmaron que sigue en el territorio keniano", dijo a Efe por teléfono el comandante de la Policía de la Región Costera de Kenia, Marcus Ochola.

INDONESIA INUNDACIONES

Ascienden a 59 los muertos por inundaciones y avalanchas en Indonesia

Yakarta (EFE).- Las autoridades indonesias elevaron a 59 los fallecidos a raíz de las fuertes precipitaciones y vientos que afectaron el sur de la isla de Célebes y causaron inundaciones y avalanchas, mientras 25 personas continúan desaparecidas y hay 47 heridos. El nivel del agua, que llegó a alcanzar los dos metros de altura, ha dejado además casi 5.000 casas inundadas y dañadas y provocado la evacuación de 3.481 residentes en la provincia de Célebes del Sur, según el portavoz de la agencia de mitigación de desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.

VIETNAM DISIDENCIA

Un activista australiano ha sido detenido en Vietnam, según grupo opositor

Sídney (Australia) (EFE).- El activista australiano de origen vietnamita Chao Van Kham fue detenido junto con un disidente local en Vietnam hace casi dos semanas y mantenido incomunicado desde entonces, ha denunciado este viernes el grupo opositor Viet Tan. "La Policía de seguridad de Saigón (actual Ho Chi Minh) detuvo a Chao Van Kham, un miembro de Viet Tan, y Nguyen Van Vien, integrante de Brotherhood for Democracy, el 13 de enero de 2019", indicó Viet Tan.