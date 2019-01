Hesperia inicia con planes de crecimiento en hoteles su nueva etapa sin NH

Madrid, 25 ene (EFE).- Hesperia centrará sus esfuerzos, en su nueva etapa, tras la desvinculación de NH Hotel Group, en España, donde quiere estar presente en todas las principales ciudades y, aunque ya tiene hoteles en muchas de ellas, le faltan algunas como Málaga o Valencia.

En el vacacional, el grupo está analizando tres proyectos en España, en la Costa del Sol y Canarias, donde ya está presente en Lanzarote y Fuerteventura, ha señalado el responsable de esta área de negocio de Hesperia, Gonzalo Alcaraz, en una entrevista concedida a Efe en Fitur.

Aunque el segmento urbano representa un 66 % de los ingresos del grupo (140 millones de euros en 2018), el vacacional genera prácticamente la mitad de su ebitda, por volumen de habitaciones y contundencia de los hoteles.

El director del citado segmento, Carlos Erburu, ha señalado que los planes de expansión de la compañía contemplan las diferentes modalidades de negocio, tanto gestión y alquiler como propiedad.

Tras el acuerdo firmado con Apple Leisure Group para la gestión de sus cuatro hoteles vacacionales -tres en Canarias y uno en Mallorca-, Hesperia está valorando comercializar también algunos de sus 24 establecimientos urbanos en España y Andorra (con casi 2.000 habitaciones) bajo la fórmula de franquicia.

La compañía está abierta a posibles alianzas estratégicas, barajando incorporaciones de marcas o tendencias que aporten valor a sus activos y, en este sentido, "puede haber noticias en breve", ha agregado Alcaraz.

Hesperia, que invertirá en los dos próximos años, 50 millones de euros en la reforma de hoteles tanto vacacionales como urbanos, espera crecer este año entre un 8 % y un 10 %.

En cuanto a Cataluña, donde la crisis independentista ha afectado al sector turístico, el grupo dispone de siete hoteles y, según Erburu, "no nos va ni bien ni mal, la situación es como es, es un tema coyuntural con el que llevamos más de un año y, a pesar de la bajada del precio, los datos son positivos".

Por su parte, los efectos del "bréxit" no se han notado en sus hoteles urbanos porque el turista corporativo sigue viniendo y el de ocio, no es tan representativo, pero, en el vacacional, donde el mercado británico tiene más peso, sobre todo en Canarias, con un 60 % de su clientela total, se ha producido una ralentización en precio después de las navidades.

No obstante, el hecho de que la capacidad aérea se ha mantenido en Lanzarote "hace que afrontemos su posible impacto con cierto optimismo", ha apuntado Alcaraz, que no quiere pensar que un gobierno como el español y como el británico "permitan que, independientemente de lo que pase con el bréxit, no se formalice un contrato bilateral para que cuidemos este tesoro llamado turismo".