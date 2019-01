Carlos Coloma lo cambia todo en su nuevo equipo para llegar a Tokio

Logroño, 25 ene (EFE).- El medallista olímpico de bicicleta de montaña Carlos Coloma arranca hoy de forma oficial su nuevo proyecto, un equipo en el que ha cambiado todo o casi todo en su forma de trabajar, con el objetivo de clasificarse para los que serían sus cuartos Juegos, los de Tokio 2020.

El corredor riojano llevaba dos temporadas en la estructura del Primaflor Mondraker, uno de los mejores equipos de bicicleta de montaña de España, pero ya desde hace tiempo tenía la idea de buscar algo diferente, ha explicado en una entrevista con Efe.

Porque su deporte funciona, en general, con equipos que más que una sede permanente tienen un lugar de concentración, en el que los corredores pasan algunas etapas y desde donde se les dan directrices de cómo entrenar de cara a las citas del calendario internacional.

Pero en el pelotón internacional, detalla, no todos los países trabajan así; de hecho, en Suiza, la principal potencia de su deporte, los equipos cuenta con un "centro" en el que viven los corredores, en el que tiene contacto directo y diario con entrenadores, mecánicos, masajistas, médicos, nutricionistas y todos los componentes de la estructura de un equipo.

Eso es lo que tenía en mente el riojano y lo que hoy presenta en su pueblo, Albelda de Iregua, donde tendrá su sede el BH Templo Cafés UCC, que le acoge no solo a él, sino a dos de los corredores con más futuro de España, el sub-23 Josep Durán y Rocío del Alba, que han decidido acompañarle en esta aventura.

"Llevamos mucho tiempo trabajando en esto, con la implicación de mucha gente, y ya teníamos ganas de empezar de forma oficial", explica el corredor riojano, inmerso en un "torbellino" de actividad al ser a la vez miembro de un equipo y su principal cabeza visible.

"En todos estos años yo me adaptaba a lo que me decían en un equipo pero he visto que para hacer las cosas bien hay que trabajar así y creo que en el futuro habrá más gente que lo hará", detalla el riojano.

Por eso "el corazón me pedía tomar esta decisión, hacer de una vez algo que tenía en la cabeza desde hace años y no acomodarme en otra forma de trabajar" algo que hubiera podido hacer "pero para mí hubiera sido incluso más arriesgado, porque ya tenía en mente crear mi propia estructura".

Para este proyecto ha sido fundamental encontrar el apoyo de una firma de bicicletas que en los últimos años había estado en un segundo plano en el ciclismo de montaña español de competición, pero que ahora vuelve con ganas en busca de protagonismo: BH.

"La verdad es que es casi como cerrar el círculo, porque yo, como muchos niños de mi generación, empecé a subirme a una BH y ahora voy a tener la oportunidad de correr como profesional con ella", explica Coloma, muy contento con el apoyo de la firma vasca.

Coloma subraya que el haber creado su propio equipo "es un paso adelante" que da en un momento muy importante porque es el último año en el que se juega volver a unos Juegos Olímpicos, que serían los cuartos, tras Pekín, Londres (donde logró diploma) y Río de Janeiro, donde cerró el medallero español con un bronce histórico.

Para ese objetivo cree que su principal aval es la experiencia que acumula tras 21 temporadas como profesional, porque "está claro que no soy un chaval que empieza, que tengo la tranquilidad que me dan tantas temporadas y además ahora voy a manejar las cosas yo, con lo que creo que estamos en el buen camino", subraya el riojano.

Sus compañeros de equipo, y a la vez sus "pupilos", serán dos jóvenes pronmesas sub-23 en las que él tiene puestas sus esperanzas para liderar la bicicleta de montaña en España; el catalán Josep Durán, que ya ha destacado en pruebas de la Copa del Mundo y la madrileña Rocío del Alba "que tiene calidad para estar entre las diez mejores del pelotón internacional", asegura.

Los tres entrenan en La Rioja desde meses con la mente puesta en su debut de pretemporada, en la Andalucía Bike Race, a finales de este mes; a partir de ahí el equipo riojano correrá algunas pruebas por etapas e iniciará el calendario oficial español.

Pero su gran objetivo es llegar en las mejores condiciones al mes de mayo, cuando, de forma consecutiva, afrontarán la Rioja Bike Race, la prueba en "casa" en donde quieren brillar, y el inicio de la Copa del Mundo en Alemania.