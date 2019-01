Ábalos refuta a Competencia y dice que "hay que asumir el marco competencial"

Rabat, 25 ene (EFE).- El ministro español de Fomento, José Luis Ábalos, refutó hoy el informe emitido ayer por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), crítico con el marco regulatorio de los VTC, y dijo "no entender el que no se quiera asumir el marco competencial de nuestro país".

Ábalos, de visita de trabajo en Rabat, manifestó que el informe de la CNMV "no deja de ser una opinión, respetable o no al gusto, porque habla de mercado y yo hablo de la reordenación jurídica" y al respecto recordó que "el modelo territorial de España está claramente estructurado en la Constitución".

El ministro aclaró que "todo el transporte urbano: tranvías, autobuses, metros, patinetes, bicicletas y otras movilidades" se regulan en el ámbito de los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

Para Ábalos, la CNMC puede entrar en cuestiones de mercado, pero España "es un estado descentralizado que marca claramente las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno".

La CNMC dijo este jueves que las últimas regulaciones del pasado septiembre -que transfieren el ordenamiento de las VTC a ayuntamientos y comunidades autónomas- reducirán su competencia con los taxis y perjudicarán finalmente a los usuarios porque aumentarán los precios.

Ábalos insistió en que la CNMC se ocupa de cuestiones de mercado, "que son muy respetables", pero el conflicto actual tiene que ver con el ordenamiento jurídico en el que la organización del transporte urbano no es competencia del Estado.

"Me asombra que haya un desconocimiento o simplemente una no aceptación de una norma como podría ser otra. Es decir, gustará o no, pero forma parte de nuestro ordenamiento", concluyó.