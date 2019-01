Velasco: "Estoy en mi casa, en el club que siempre he admirado"

Madrid, 24 ene (EFE).- Jesús Velasco, entrenador del Movistar Inter de fútbol sala, se mostró muy satisfecho después de hacerse pública la noticia de su renovación por el equipo hasta junio del 2020.

"Ya son muchos años aquí. Es la confirmación de la confianza del club en el cuerpo técnico y en mí. Es sentir que cuentan contigo, que el club ha decidido que quien debe guiar esto de nuevo soy yo. Yo encantado y voy a intentar dar todo lo mejor para seguir ganando. Vamos a ver si lo conseguimos", comentó a EFE.

"Siempre recuerdo las primeras palabras de José María García en el primer entrenamiento con el equipo, cuando dijo que esperaba que me quedase por muchos años. Lo estoy consiguiendo. Estoy en mi casa, en el club que siempre he admirado. Estoy consiguiendo engrandecer la gran historia que tiene", agregó.

Velasco acudió a la presentación de la autobiografía de su jugador Ricardinho y alabó la figura de este: "Lo que le hace diferente no es ni una cosa ni dos. No es la gran calidad técnica, no es la inteligencia táctica, no es el físico excepcional... es todo junto en una mentalidad de equipo. Él sabe que tiene que apoyarse en el equipo, ayudar para que este le ayude a él. Y después aportar ese punto de improvisación para buscar la jugada genial cuando parece que no hay otra opción. Todo junto le hace ser como es".

Por otro lado analizó el momento del conjunto: "En la elite hay que ser optimistas, tratar de tener siempre una visión positiva de todo. Hemos pasado por momentos bastante complicados esta temporada. Ahora parece que todo nos sonríe y parece que de ahí viene el rendimiento un poco mejor del equipo. Hay que seguir peleando por eso y nosotros vamos a luchar por cada título para intentar ganarlo".