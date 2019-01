Setién: "El resultado es bueno, pero podríamos haber hecho más"

Cornellá de Llobregat , 24 ene .- El entrenador del Betis, Quique Setién, afirmó este jueves, tras el empate contra el Espanyol en el RCDE Stadium en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, que "el resultado es bueno", pero señaló que su equipo podría "haber hecho más".

El técnico advirtió de que la eliminatoria "está abierta". "Es mejor ir con empate a uno que con empate a cero, pero el Espanyol tiene futbolistas para complicarnos la vida aquí y en nuestro campo. Ya dije en la previa que el cruce no se iba a resolver en este partido", recordó.

Setién, por este motivo, apuntó que su equipo debe afrontar el encuentro de vuelta "con mucha seriedad". "Aunque primero hay un compromiso de Liga y trataremos de recuperar algunos futbolistas que están un poco justos. Hemos traído a jugadores del filial porque no tenemos efectivos", explicó.

El entrenador del Betis adelantó que su planteamiento no será defensivo en el Benito Villamarín: "No sabemos jugar a defendernos y cuando lo hacemos, no lo hacemos bien. Meter un gol ahí puede ser definitivo. Seguramente el Espanyol no se encerrará como ha hecho en algunas fases en este partido".