Roma, satisfecho por la segunda plaza, dice que ha hecho "una buena carrera"

Madrid, 24 ene (EFE).- El español Joan "Nani" Roma, segundo en la edición 2019 del Rally Dakar al volante de un Mini John Cooper Work, asegura estar satisfecho del resultado conseguido y de haber hecho "una muy buena carrera", aunque "mentiría", admitió, "si no estuviese enfadado por no lograr la victoria".

"Siempre quieres ganar, es el objetivo, pero Nasser Al Attiyah ha hecho una carrera perfecta y a nosotros nos ha faltado el 'casi'", reconoció.

"El año que viene será igual que este, nos planteamos la competición en función de las estrategias. El año pasado en cuatro días pasaron mil cosas y este año han sido diez días, por lo que no puede haber ningún reproche por el resultado", reconoció Nani Roma, quien en esta edición completó su vigésimo cuarta participación.

"Ha sido un segundo puesto muy difícil, complicado porque fue una carrera muy exigente por el tipo de dunas de arena peruana. Da mucho el aire del mar y crea unas turbulencias que dejan la arena muy blanda y los coches han sufrido mucho durante diez días, siempre dentro de las dunas", explicó Roma.

A pesar de las críticas de algunos participantes, Nani Roma consideró que hay que "agradecer a ASO -organizador de la carrera- que ha salvado la prueba, pues en primavera se complicó cuando Chile dijo que no y se quedó solo Perú".

"Es cierto que hay que cambiar, no entendería que se volviera a correr solo en Perú. Tienen que estar también Chile o Argentina, por ejemplo, y si se quiere acabar en Perú. No es cuestión de volverse a inventar, pero sí de encontrar un recorrido más amplio para hacer la carrera", comentó el piloto español, doble vencedor del Dakar, en 2004 en la categoría de motos y en 2014 en la de coches.

Su primera victoria en el Dakar llegó en la categoría de motos cuando la prueba se disputaba en el continente africano. Roma no dudó al asegurar que volvería allí "si se fuera a los países del principio, Marruecos, Libia, Níger o Mali".

"Pero un África Race, que va por la costa y luego se mete un poco, no. Volver con todas las condiciones, como antaño, pero políticamente es muy complicado y yo no lo veo", dijo.

De regreso a la edición de 2019, Nani Roma afirmó haber seguido "una estrategia general".

"Sabíamos que era difícil y eso que a nosotros nos han pasado pocas cosas, pero a nivel técnico y de peso fuimos muy conservadores, y a ello se sumaron casi 30 minutos, muy poco, entre dos paradas. Pero es que delante hubo un rival que hizo cero paradas, que es súper complicado, pero lo hizo", indicó.

"Nosotros hicimos una buena carrera y planteamos una buena táctica, pero delante hubo un tío que lo hizo casi todo perfecto", incidió el piloto natural de Folgarolas.

"En velocidad creo que hemos corrido muy bien, no nos hace falta ser más rápidos, ya lo somos. Con una carrera diferente, con más pista, seríamos más competitivos, lo único que habría que cambiar es la estrategia para arriesgar más, con menos peso en el coche, aunque es cierto que si pinchas dos veces ya estaríamos condenados a rodar mucho más despacio", explicó Roma, quien insistió en que "el que iba delante ha arriesgado y le ha salido bien".

Nani Roma, que cumplirá 47 años el próximo 17 de febrero, aseguró que "si no ganas no te satisface".

"Gracias a eso hemos avanzado en la vida. Si no, seguramente yo sería albañil. Pero como ha ido todo estamos súper contentos, pues no hay que olvidar que los últimos días Alex -su copiloto Alex Haro- corrió con tres costillas rotas y aguantó. Hubo momentos que iba a mi lado y no podía respirar; y dentro del coche Alex es el 50 ?".

"Si lo juntas todo, lo hemos hecho súper bien, pero fastidia que alguien te gane y me sentiría mal si no estuviese cabreado porque me han ganado", resumió Nani Roma.

Su copiloto, Alex Haro, con el que lleva ya cinco participaciones en el Dakar, reconoció que las últimas jornadas fueron duras por el golpe en el que se rompió tres costillas.

"A pesar de las infiltraciones éstas apenas duraban un par de horas y luego tenía que aguantar como fuese y así las etapas se hicieron muy duras e intentaba no transmitirle a Nani las molestias para no afectarle en la conducción, pero inconscientemente te salían los gemidos de dolor y enseguida se preocupaba".

Haro, de 38 años, explicó que el percance en el que se rompió tres costillas ni siquiera fue una accidente: "Estábamos afrontando la subida de una duna impresionante de unos 300 metros de costado y con un desnivel impresionante y en un determinado momento el coche se puso sobre dos ruedas y al corregir Nani el golpe de la caída fue el que me lastimó".

"Nani es un 9,9 dentro del coche, nos entendemos muy bien y como él viene de las motos sabe navegar muy bien y ahí es donde entra ese 0,1, pues a veces tira de su instinto y entramos en discordia, pero llevamos cinco años juntos y entrenamos también durante el año; estoy encantado de estar con él", manifestó Alex Haro, quien antes fue copiloto de Rallys con Xavi Pons o Albert Llovera, con quien también participó en el Dakar de 2015.