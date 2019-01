"Les rois mongols", cine y libertad como ejemplo de cine canadiense en Madrid

Madrid, 24 ene (EFE).- Un canto a la libertad a través de la historia de un grupo de niños es lo que propone "Les rois mongols", una película de Luc Picard ambientada en el Québec de 1970 que traza un retrato de una época convulsa y que participa en el Festival de Cine Canadiense de Madrid.

Un filme que pretende provocar precisamente un debate sobre la libertad o la falta de ella, según explica a Efe Picard, que este sábado presentará en Madrid su película y participará en un posterior debate con el público en la Cineteca del Matadero.

En esta segunda edición del festival se podrán ver ocho largometrajes y varios cortometrajes de diferentes géneros y que realizan un recorrido por varias ciudades de Ontario y Québec, las montañas de Yukon y los paisajes de Manitoba.

Una de ellas es "Les rois mongols", una película que se llevó el Oso de Cristal de la última Berlinale al mejor filme de la sección Generation Kplus (cine para jóvenes) y que tuvo seis nominaciones a los Canadian Screen Award.

Partiendo de la novela de Nicole Bélanger, el realizador ha construido un filme que es una metáfora de la historia de Québec, de la época más dura del independentismo, pero sobre todo, la de unos niños que claman por la libertad, resaltó Picard.

Por ello, encontrar a los cuatro protagonistas fue la parte más difícil de este proyecto, reconoce el realizador.

Había que encontrar a una niña de 12 años -Manon-, un joven de 15 -Martin- y dos pequeños de apenas 5 y 8 años -Mimi y Denis-. Y entre ellos tenía que haber la suficiente química para que el espectador los viera como una familia.

"Vi a 150 niños en un mes y medio muy intenso y fue un proceso de eliminación para poder crear esa familia entre ellos", recuerda Picard, que organizó cenas en su casa para que los jóvenes actores se fueran conociendo "a la espera de que la química apareciera".

Y esa química surgió entre Milya Corbeil-Gauvreau (Manon) y Anthony Bouchard (su hermano Mimi), así como con Henri Richer-Picard (Martin) y Alexis Guay (Denis), sus primos en la ficción.

Su trabajo como realizador fue establecer la suficiente confianza y el ambiente más favorable posible para fuera posible que entre ellos surgiera la relación que se ve en la pantalla, la de cuatro niños que luchan contra las normas establecidas.

El padre de Manon y Mimi está muriendo de cáncer y su madre sufre de depresión, por lo que las autoridades quieren enviarles, por separado, a hogares de acogida.

Aprovechando el violento ambiente del Québec de los 70 y los secuestros cotidianos por parte del Frente de Liberación de Québec, los niños, ayudados por sus primos, deciden secuestrar a una anciana y huir para exigir a cambio de su liberación que no les separen.

Una historia tierna en la que el realizador trabajó para que los niños no interpretaran "sino que fueran los personajes", por lo que tuvo que ayudarles para que se dieran cuenta de que "no tenían que correr detrás de las emociones sino lograr que las emociones corrieran hacia ellos".

Una vez lograda esa naturalidad, el resto del trabajo estaba hecho porque, como resalta Picard, "ellos saben mejor que yo lo que es tener esa edad, yo me acuerdo de aquella época, pero no tengo 12 años".

Quinto largometraje de este actor y director, que ha paseado su película por medio mundo y que ha podido comprobar que las reacciones han sido bastantes similares en todos los países, especialmente en lo que se refiere a "encariñarse con los niños".

Picard espera ahora con ganas la reacción del público madrileño en el marco de un festival que permite descubrir una cinematografía poco conocida en España pero que va tomando peso internacional.

"En Québec somos ochos millones personas y se hacen unos 30 o 40 largometrajes al año", explica el cineasta, que ve en plataformas como Netflix una oportunidad para descubrir cine de diferentes regiones del mundo y poder compartir sus películas con más gente.

Junto al filme de Picard, el festival proyectará "Les faux tatouages", de Pascal Plante; "All the time in the world", de Suzanne Crocker; "Giant Little Ones", de Keith Behrman; "Chien de Garde", de Sophie Dupuis; "Indian Horse", de Stephen S. Campanelli; "Venus", de Eisha Marjara, y la cinta de animación "Spark, una aventura espacial", de Aaron Woodley.