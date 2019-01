Ricardinho: "El equipo está mejor, siendo más competitivo"

Madrid, 24 ene (EFE).- Ricardo Filipe da Silva Braga 'Ricardinho', jugador portugués del Movistar Inter de fútbol sala, valoró como positivo el momento de su equipo tras un arranque de campaña en el que no tuvieron los resultados deseados.

"Hemos empezado la temporada un poco flojos, también con muchas lesiones. Luego no encontrábamos nuestro mejor momento, no estábamos jugando muy bien. Además, cuando los resultados no acompañan cuesta más todavía. Hemos perdido demasiados puntos en la fase regular para lo que es el Inter. Pero sientes también que la liga está cada vez más competida, los demás equipos también juegan y están hartos de que el Inter esté siempre ganando", dijo.

"Creo que hemos encontrado en el último mes y medio nuestro momento dulce, el equipo está mejor y siendo más competitivo. Han entrado dos jugadores muy buenos. Estamos en buen momento en el momento exacto porque es cuando empieza de verdad a doler cuando pierdes. Vamos a intentar luchar por todos los títulos porque estamos vivos en todos", añadió.

El portugués hizo estas declaraciones a EFE tras la presentación de su autobiografía: "Es un libro donde el jugador abre las puertas a lo que la gente no conoce, salen otras cosas. Salen mis vicios como la cafeína, mi idas a Japón, lo que sufrí con mi padre, el secreto de ganar con la selección, el proyecto que me presentó el Inter... Es algo que he intentado transmitir para que toda la gente que practica deporte, no solo la gente del fútbol sala, y la que no lo hace".

Allí habló también de la renovación de su técnico Jesús Velasco: "Es el mejor entrenador del mundo, le han dado ese reconocimiento. Ha ganado en muchos clubes, está ganando aquí. Nadie mejor que él sabe lo que es este equipo, lo que es este club. Me estaba asustando porque la noticia no salía sabiendo que acababa contrato. Enhorabuena a él y al club. Estamos muy contentos de seguir con el mejor".

Por otro lado se refirió a su reconocimiento de nuevo como mejor jugador del mundo: "Es muy bonito. El sexto y el quinto consecutivo. Es muy difícil de conseguir. Estoy muy contento pero ya lo he disfrutado y ahora hay que pensar en la posibilidad de conseguir el séptimo".