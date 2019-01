Puigdemont y Sànchez intervendrán en el congreso de la Crida sin poder votar

Barcelona, 24 ene (EFE).- El expresidente catalán Carles Puigdemont y el exlíder de la ANC Jordi Sànchez intervendrán a través de vídeo y carta, respectivamente, en el congreso fundacional de la Crida Nacional per la República el próximo sábado, pero no podrán votar las ponencias ni la dirección por no estar presentes.

Según fuentes de la Crida, el voto será solo presencial, de manera que ni Puigdemont ni Sànchez, que es candidato a la presidencia de la ejecutiva, ni el resto de presos que apoyan la iniciativa, como Jordi Turull o Josep Rull, podrán participar en las votaciones del congreso para escoger a la nueva dirección ni validar las ponencias.

Unas 4.000 personas se han inscrito para participar en el congreso fundacional, que se celebrará el sábado en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB).

El cónclave servirá para votar entre las dos candidaturas que se han presentado para dirigir el gobierno de la Crida, el equivalente a la ejecutiva, en las que no está Carles Puigdemont porque por estatutos ya tiene la figura de presidente impulsor.

La candidatura oficialista está encabezada por Jordi Sànchez como presidente de la ejecutiva y el diputado Toni Morral como secretario general, mientras que la dirección está compuesta por 19 miembros, entre ellos los consellers Elsa Artadi, Damià Calvet y Laura Borràs; los diputados de JxCat Gemma Geis y Albert Batet; los exsocialistas Ferran Mascarell y Marina Geli; la dirigente del PDeCAT Montse Morante y el alcalde de Montblanc (Tarragona) y militante de ERC, Pep Andreu.

Esta candidatura deberá competir con una lista alternativa, con muchas menos opciones a priori, liderada por el abogado y exconcejal de CiU en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Jordi Ferrés, como candidato a presidente, y el escritor Oriol Izquierdo, aspirante a la secretaría general.