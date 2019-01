El portugués Ricardinho presenta su autobiografía

Madrid, 24 ene (EFE).- Ricardo Filipe da Silva Braga 'Ricardinho', jugador portugués del Movistar Inter de fútbol sala, presentó su autobiografía acompañado por personalidades de su club y amigos durante un acto celebrado en el museo interista del pabellón Jorge Garbajosa.

"Yo no elegí el fútbol sala, él me eligió a mí. Tenía el sueño de ser un jugador de fútbol y jugué desde los cinco hasta los catorce. A los trece una persona dijo que era demasiado pequeño para jugar al fútbol aunque tenía mucha calidad. Pasé un año dándome con la cabeza en la pared, preguntándome qué culpa tenia de ser pequeño. Pero fue una bendición", explicó en la rueda de prensa quien ha sido reconocido recientemente por sexta vez como el mejor del mundo.

"Quizás en el fútbol iba a ser uno más pero fue gracias a esa decisión que apareció una señora, Carolina Silva, entrenadora de fútbol sala que me vio jugar al fútbol siete y vio cosas en mi que a lo mejor nadie veía. Estuve cuatro o cinco meses sin dar respuesta y un día ella apareció en mi casa con su furgoneta, no pude escaparme, fui a entrenar y vi que era lo mío. Tenía más balón, podías hacer mis regates y mis cositas más veces", detalló.

El jugador se acordó entre otros de una persona muy importante para él como era José Manuel Leite, presidente del Miramar, y quiso decir unas palabras en defensa de su disciplina: "Nuestro deporte todavía no vende bien. Ganamos Champions también, ganamos ligas también, entrenamos más que en el fútbol. ¿Por qué no puede tener más visibilidad nuestro deporte?. Lo merecemos y va a llegar".

"No vamos a estar aquí pero espero que la gente que va a disfrutar de ese momento se acuerde de que otros han peleado para que eso llegue. Creo que nos faltan ídolos en el fútbol sala. Tuvimos a Falcao y ahora tenemos que aprovechar para sacarlo hacia adelante. Cuando vean que hay tantos ídolos la gente va a empezar a mirar más, a querer más", añadió.

Asimismo reconoció al brasileño Falcao como su ídolo: "Mi espejo siempre fue Falcao porque hacía cosas que yo no veía en los demás, hacía cosas que no parecían posibles. Pero un día André Lima, capitán del Benfica, me dijo que si quería ser igual que él lo intentara pero cambiando algo, no siendo una copia. Lo importante fue que aprendí año tras años que tenía que fijarme también en mis compañeros".

Entre los asistentes tomó la palabra el capitán de su equipo y amigo Carlos Ortiz: "Todo el mundo lo está viendo. Tiene ese carisma, esa forma de expresarse, de contar la historia. Con las palabras hoy o con los pies cada fin de semana. Tiene ese aura especial, esa estrella, ese punto mágico. Eso lo va a tener toda la vida, ahora como jugador y cuando se retire".

Asimismo también habló de él su entrenador Jesús Velasco: "He tenido la gran suerte de llevar veinte años entrenando equipos que luchan por ganar, he entrenado a alguno de los mejores y nunca he tenido a nadie como él".

"Una de las grandes cualidades que tiene es que es una persona transparente, si ha tenido un problema fuera lo ves. Es una persona muy emotiva en ese sentido y eso que es negativo para él a veces, cuando está bien, es lo contrario. El grupo se apoya en él, él en el grupo. Es la punta de lanza de este club", completó.