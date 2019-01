El Parlamento griego aplaza al viernes la votación de acuerdo sobre Macedonia

Atenas, 24 ene (EFE).- El Parlamento griego ha tenido finalmente que retrasar hoy al viernes la votación sobre el cambio del nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) a Macedonia del Norte, prevista inicialmente para esta medianoche, a la vista de que más de dos tercios de los diputados han solicitado tomar la palabra.

El vicepresidente del Parlamento, Spyros Likudis, que dirigía la sesión, anunció por la tarde que el aplazamiento se decidió de forma unánime por la mesa del Parlamento para permitir que los 230 de los 300 legisladores de la Cámara que solicitaron intervenir pudieran hacerlo.

Este enorme interés pone de manifiesto lo mucho que mueve este tema a los partidos, y sobre todo a la oposición conservadora, que ha criticado con inusitada dureza el acuerdo cerrado con el Gobierno de Skopje, que pretende acabar con un litigio que ha durado más de un cuarto de siglo.

Ya al abrirse este miércoles el debate en el pleno, Nueva Democracia anunció que todos sus diputados tomarían la palabra, estrategia que en parte perseguía aplazar al máximo la votación.

El miércoles incluso planeó sobre el hemiciclo la posibilidad de que Nueva Democracia presentara una moción de censura contra el Gobierno de Alexis Tsipras, idea que finalmente desestimó.

El primer ministro volvió hoy a defender el acuerdo, que calificó de histórico, como lo ha hecho al unísono todo el mundo occidental.

"No he venido para enfrentarme a mis oponentes políticos. He llegado a afrontar, junto con los que no se dejan chantajear y no tienen miedo, lo que considero una responsabilidad nacional, histórica y política", dijo Tsipras.

El líder de la oposición, Kyriakos Mitsotakis, por su parte, calificó el acuerdo como una "derrota" y "error" nacional que viola la verdad y la historia del país, y que "nunca debería haber sido firmado".

Mientras, en la plaza de Syntagma, unas 2.000 personas volvieron a concentrarse ante el Parlamento para expresar su repulsa a un acuerdo que a su juicio traiciona los intereses y la soberanía de Grecia.

Al grito de "Macedonia solo hay una y es griega", los manifestantes expresaron su rechazo a ceder un nombre que consideran exclusivo de una región en el norte de Grecia y de la herencia cultural helénica.

Dentro del Parlamento, el ex primer ministro conservador Andonis Samarás, predecesor de Tsipras en el cargo, entonaba la misma consigna.

"Macedonia solo hay una y es griega. Esa es la verdad histórica", recalcó Samarás, quien sostuvo que el denominado acuerdo de Prespa alimenta tendencias irredentistas en el país vecino.

La manifestación había sido convocada nuevamente por la coordinadora nacionalista, que el domingo pasado logró reunir en el mismo lugar a 60.000 personas llegadas de todo el país.

Mientras que la concentración del domingo se saldó con más de 30 heridos tras los enfrentamientos entre policía y manifestantes, la de hoy transcurrió sin incidentes mayores.

La votación en el Parlamento heleno es el último paso en el proceso de ratificación del acuerdo, tras finalizar una serie de votaciones en el Parlamento de Skopje el pasado día 11.

A pesar de las nubes que cubren el debate, se espera que la ratificación salga adelante por mayoría absoluta, con los votos del partido izquierdista de Tsipras, Syriza, de tres diputados de To Potami y de varios independientes excluidos de sus partidos precisamente por su apoyo al acuerdo y al Gobierno.

En principio la ratificación tan solo requiere de una mayoría simple, pero Tsipras ha apostado por la absoluta para dar una mayor legitimidad democrática a un asunto de tan magna relevancia nacional.

De salir adelante el voto, todos los países y organismos internacionales deberán llamar a ese país por su nuevo nombre, República de Macedonia del Norte -o Macedonia del Norte en su forma abreviada-, incluso el más de un centenar de naciones que actualmente hablan simplemente de Macedonia, el nombre que figuraba hasta ahora en la Constitución de esta antigua república yugoslava.