Oltra: contra el Málaga será tres veces importante ponernos por delante

Santa Cruz de Tenerife, 24 ene (EFE).- El entrenador del CD Tenerife, José Luis Oltra, ha asegurado este jueves que "la teoría dice que es importante ponerse por delante" en el marcador en todos los partidos, pero ha advertido de que contra el Málaga tomar ventaja será "tres veces más importante".

El técnico blanquiazul ha avisado de que el cuadro malagueño es "un grandísimo equipo, sabe a lo que juega, es contundente en las áreas y muy ordenado", por lo que "no le hace falta tener mucho tiempo el balón".

"Es bueno a balón parado y en las transiciones. Tenemos que conceder muy poco y no cometer errores", ha dicho sobre el partido del próximo sábado en el Heliodoro Rodríguez López.

En cuanto al once inicial del cuadro chicharrero, el técnico blanquiazul ha relatado que "lo que funciona no sueles tocarlo", por lo que no espera que "haya muchas modificaciones", aunque el partido contra el Málaga "será distinto".

"Cuando repites un once es síntoma de tener continuidad. Hoy en día las plantillas son muy amplias. Si cambias no solo es por obligación, también porque cada partido es diferente. Hay más exigencia y más aspectos", ha dicho.

El entrenador ha insistido en que espera que su equipo "crezca y compita bien", y ha reiterado que deben hacer "un partido muy completo" para conseguir el triunfo.

"En casa estamos bien y la gente nos va a apoyar porque lo hace siempre, pero esta semana más. Intentaremos hacer un buen partido para ganar y crecer en la clasificación", ha insistido.

"En fútbol no hay pasado ni futuro, solo presente. Hay un examen cada semana. Yo valoro lo que hicimos contra el Nástic. Ganamos forma merecida y corta, hicimos bien las cosas. Para ganar al Málaga, habrá que repetir", ha destacado.

José Luis Oltra ha dicho que, "entre euforia y depresión, que son conceptos extremos", se queda con "la ilusión", al tiempo que ha advertido de que todavía están en "una situación peligrosa".