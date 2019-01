Okay se probará mañana para intentar llegar al "importante" partido

Vigo, 24 ene (EFE).- El internacional turco Okay Yokuslu, que no jugó el último partido contra el Valencia por una lesión en el segundo dedo de su pie derecho, reveló este jueves que en el entrenamiento de mañana se probará para saber si puede jugar contra el Valladolid, un choque que no dudó en calificar como "el más importante" de la temporada.

"Vamos a ver si llego, mañana es un día importante para mí porque será mi primer entrenamiento con el equipo, será una buena prueba. Ahora tengo algo de dolor en el dedo pero lo importante es que no hay fractura. La semana pasada me dolía mucho más, ahora ese dolor ha disminuido y podría jugar así", indicó el centrocampista en rueda de prensa.

Tras recibir el premio Estrella Galicia al mejor jugador del Celta en el mes de diciembre, Okay no ocultó la trascendencia del duelo ante el conjunto vallisoletano, un rival directo en la pelea por eludir el descenso.

"Es el partido más importante de los que hemos jugado hasta ahora. Necesitamos volver a ganar cuanto antes para acabar con esta mala racha", insistió el mediocentro, que eludió pronunciarse sobre la decisión del club de apartar a su compatriota Emre Mor del grupo tras un nuevo acto de indisciplina.

"Estoy centrado en sumar los tres puntos en Valladolid porque es un partido muy importante. Ese es un problema que tiene Emre con el club y ellos lo tienen que solucionar", se limitó a decir Okay Yokuslu.