El mundo de la moda y la cultura despide al inigualable Elio Berhanyer

Madrid, 24 ene (EFE).- Diseñadores como Agatha Ruiz de la Prada y representantes culturales como el ministro José Guirao han despedido esta tarde a Elio Berhanyer, el "último espadachín" de la alta cultura que fallecía hoy en Madrid a los 89 años y figura fundamental de la moda española desde la segunda mitad del siglo XX.

El modisto español que vistió a Ava Gardner, Lola Flores o Cyd Charisse ha fallecido el mismo día en que se inauguraba la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, una pasarela que homenajeará al genio cordobés en esta edición que culminará en Ifema el próximo martes, 29 de enero.

"Hoy empezaba Cibeles, y ha sido un día yo creo que en el fondo muy apropiado para que se muriera Elio, porque el pobre estaba muy malito", ha explicado Ruiz de la Prada en la capilla ardiente del modisto, nacido en Córdoba el 20 de febrero de 1929.

La diseñadora ha despedido a un "grande entre los grandes" en la capilla ardiente instalada en el Museo del Traje de Madrid, lugar que cobija algunas de las creaciones más representativas del diseñador y que en 2009 organizó una exposición con motivo de su cincuenta aniversario en el mundo de la moda.

Ruiz de la Prada ha recordado a Berhanyer como una persona "simpática y adorable", cuya vida "fue de cuento, de película".

"Vestía a la reina Sofía, hizo los mejores uniformes de Iberia, hacía desfiles por todo el mundo...Llegó a tener dos guepardos en su casa, en una terraza que tenía, porque a él le encantaban las plantas. Era un hombre guapísimo, cultísimo, muy amigo de Antonio Gala? Era la bomba?, ha recordado.

Para el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, "se ha perdido una figura que ha sido enorme y fundamental en la creación de una tradición española de la moda en la segunda mitad del siglo XX" y que, como suele ocurrir con los "más grandes", provenía de orígenes humildes.

"Ha sido, con Balenciaga y Pertegaz, de los grandes modistos españoles. Elio representa toda una época", ha lamentado el ministro.

Guirao ha afirmado que "ya ha estado hablando" con la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), de la que Berhanyer fue uno de sus fundadores, para hacerle un "gran homenaje" en la Semana de la Moda Española.

"Por nuestra parte, aunque el Museo del Traje ya le hizo una gran exposición, hablaremos con la familia y tranquilamente se le hará también un gran homenaje absolutamente merecido", ha adelantado el ministro de Cultura y Deporte.

Uno de los hijos del diseñador, Juan Carlos, ha agradecido el reconocimiento institucional y popular que tuvo durante su vida el diseñador, galardonado, entre otros, con el Premio Cadillac como mejor diseñador del año en Nueva York (1970), el Premio Campioni en Italia (1991), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2002) y el Premio Nacional de Diseño de Moda (2013).

"Estamos muy satisfechos porque el reconocimiento se lo han hecho en vida. Muchas veces los reconocimientos llegan cuando ya la gente ha fallecido", ha dicho Juan Carlos, que ha puesto en valor el componente "exigente y provocativo en su momento" de su padre, "realmente una cabeza pensante".

Siendo muy joven, Berhanyer se enamoró de la moda y se unió a ella con un hilo de diamante que ni tan siquiera los vaivenes económicos propiciaron su ruptura.

Hasta su último desfile de 2010 en la pasarela de Madrid, Berhanyer había cosido más de cien colecciones, 23.000 creaciones de alta costura y había vestido a más de 600 novias.

Uno de sus compañeros de batallas, Modesto Lomba, con quien fundó en 1998 ACME junto a Jesús del Pozo, Antonio Pernas, Angel Schlesser y Roberto Verino, lo ha recordado como el "último espadachín" de la alta costura española.

Lomba ha avalado el espíritu "superjoven" de Berhanyer, quien decía en una de sus últimas entrevistas a Efe: "Moriré con las botas puestas y enamorado de mi profesión, la costura".

La directora ejecutiva de la ACME, Pepa Bueno, se queda con la "gran pena" de que Berhanyer no haya recibido el Premio Princesa de Asturias.

"Hace más de un año, nosotros junto con ADIMO presentamos la candidatura de Elio al Premio Princesa de Asturias de las Artes. Finalmente no se lo dieron, pero quiero recordar algo que él me dijo: 'Esto no creas que lo hago por mí, lo hago porque es un reconocimiento a la moda y a todos mis compañeros. Dándomelo a mí están reconociendo a la moda'", ha recordado Bueno.