Moreno: "No descarto jugar el play off, porque no hay nada lejano en la Liga"

Las Palmas de Gran Canaria, 24 ene (EFE).- El presidente del Gran Canaria, Enrique Moreno, ha asegurado a Efe que el objetivo de su club de baloncesto es "algo más" que salvar la categoría y hasta no descarta la clasificación para el play off por el título, porque "no hay nada lejano en la Liga".

En declaraciones hechas este jueves, el máximo dirigente del representativo grancanario en la Liga Endesa ha valorado la labor desarrollada en la primera vuelta de esa competición por su conjunto, en paralelo a su histórico debut en la Euroliga.

"Estamos en dos competiciones de máximo nivel y exigencia, como la Liga ACB y, sobre todo, la Euroliga, y eso nos está lastrando en el día a día", ha admitido, en todo caso.

Añadiendo que, "entre eso y las lesiones que estamos padeciendo esta temporada no estamos donde deberíamos por historia", pero que, a su entender, "eso es reconducible".

Razón por la cual ha vaticinado: "iremos a mejor, seguro".

Moreno ha afirmado que está "muy orgulloso" de que el Herbalife compita en la Euroliga, ante conjuntos con unos presupuestos mucho más elevados.

"Estamos muy satisfechos de haber competido en casi todos los partidos, y de lograr seis victorias en la primera vuelta. La Euroliga es maravillosa y nos permite ver en la isla a equipos como el CSKA, Maccabi o Fenerbahce, lo cual es un lujo", ha comentado.

Si bien ha apostillado: "a mí no me importaría repetir presencia aunque de otra manera, después de haber vivido la actual experiencia".

Por lo que se refiere a la competición española, después de que el Gran Canaria no se clasificara para la Copa del Rey, ha sostenido que el objetivo ha de ir más allá de eludir las plazas de descenso.

"Nuestro equipo tiene bastante más recorrido de lo que hemos visto en la primera vuelta", etapa en la que, además, "hemos tenido lesiones de larga duración de Luke Nelson, Hannah, Eriksson...", ha planteado.

Y ha agregado: "cuando tengamos todo el conjunto completo y, además, veamos si podemos incorporar a alguien para mejorar, iremos a más".