López entiende "enfado" de Sergio con VAR pero no que les ponga como ejemplo

Valencia, 24 ene (EFE).- El entrenador del Levante, Paco López, explicó este jueves que entiende el posible enfado del técnico del Valladolid, Sergio González, tras el gol anulado en el partido que les enfrentó el pasado domingo pero rechazó que pueda poner a su equipo como ejemplo de club que se beneficie después de quejarse por el VAR.

"Entiendo el enfado de Sergio el otro día, y a mí a lo mejor me hubiera pasado lo mismo, pero creo que se equivocó poniéndonos a nosotros con el comunicado, porque el comunicado era para aclararnos a todo el mundo el tipo de mano que era penalti o no por la mano del Atlético de Madrid pero no fue para nada más", dijo el técnico este jueves en rueda de prensa.

El entrenador del Levante explicó que ellos no han sido beneficiados por el VAR sino que esta herramienta ha impartido justicia en LaLiga y apuntó que él mismo también podría quejarse por algunas acciones en las que el VAR no ha entrado.

"Creo que no hay una decisión del VAR que no haya sido justa, no nos ha ayudado el VAR, lo que ha hecho el VAR es ser justo. No quiero hablar de otras decisiones que no ha tomado el VAR pero podría hacerlo, como un supuesto penalti en Huesca, otro contra el Leganés. Todos podemos quejarnos pero yo no lo voy a hacer", indicó.

Además, rechazó pronunciarse sobre la denuncia presentada por el Levante contra el Barcelona por la posible alineación indebida de Chumi en la eliminatoria de Copa del Rey.

"No porque no quiera entrar sino porque no depende nada de mí, por lo tanto todo lo que sea desviar la atención que es el partido del sábado no me reporta nada. No voy a opinar, el club tiene la gente que se dedica a esto y es su parcela", concluyó.