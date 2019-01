Kerman Lejarraga: "Enfrentarse a Avanesyan son palabras mayores"

Bilbao, 24 ene (EFE).- Kerman Lejarraga, que el próximo 30 de marzo realizará en Bilbao la segunda defensa de su título de campeón de Europa del peso welter frente a David Avanesyan, admitió que el púgil ruso es "sobre el papel el mejor boxeador" al que se ha enfrentado hasta ahora y que esta pelea son "palabras mayores".

"Si quiero ser el mejor de Europa debo vencer a quien sea", subrayó 'El Revólver de Morga' en declaraciones difundidas por su promotora, MGZ, un día después de confirmarse este pleito que se celebrará dentro de algo más de dos meses en el Bilbao Arena de la capital vizcaína.

Lejarraga reconoce que para ganar a Avanesyan, de 30 años y excampeón mundial de la división, necesitará ofrecer el en ring "el cien por cien". "Siempre he dicho que el boxeo es ganar o perder, que uno debe estar preparado para todo y la noche del 30 de marzo será difícil", subrayó.

"Si me lo dicen hace unos años, no me lo hubiese creído. Quiero agradecerle a mi equipo el esfuerzo que han hecho por permitirme volver a pelear en el Bilbao Arena y, sobre todo, dar las gracias a la afición. Sin su presencia en las veladas nada de esto sería posible"", añade el de Morga.

El combate ha despertado una gran expectación y, según anunció MGZ, el primer día se han vendido "más de mil entradas" para la velada. "Es de locos, pero que quede claro que no es sólo por mí. También es por mi rival y por los compañeros que pelearán ese día", asegura el púgil vasco.

Lejarraga, de 26 años y con un palmarés inmaculado de 26 victorias, 22 de ellas por KO, conquistó el título europeo el 28 de abril del pasado año en Bilbao al derrotar por KO técnico en el segundo 'round' al británico Bradley Skeete.

El 17 de noviembre 'El Revólver de Morga' defendió con éxito su corona al ganar por KO en el cuarto asalto al inglés Frankie Gavin.