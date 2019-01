Sin Sed: "Nos hemos quitado la espina con un disco eléctrico y crudo"

Barcelona, 24 ene (EFE).- El grupo sabadellense de rock BB Sin Sed publicará mañana viernes su quinto y nuevo disco, "La dirección que no tomo", que aparecerá 22 años después del cuarto, un álbum "eléctrico, crudo y de rock" con el que se han quitado "una espina clavada en su carrera", ha dicho a Efe su vocalista, Xavi Vendrell.

BB Sin Sed se formó en 1985 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y supuso el acento garage-punk/americana y en castellano de la posmovida con discos como "BB Sin Sed", "Sed de Sed", "Casa doce" y "Ahora".

Hace tres años y medio, regresaron para ofrecer algunos conciertos, y en enero pasado publicaron su primer sencillo después de 20 años de silencio discográfico, el tema "Rosa de foc", y anunciaron su vuelta a los escenarios con una nueva formación -Remember (guitarras), Enric Vilà (bajo), Feliu Pla (batería) y Xavi Vendrell (voz, armónica y megáfono)- para grabar nuevos temas.

Mañana viernes, 25 de enero, publican "La dirección que no tomo" (The Sinfreno Company Records) que incluye piezas como "Estatua de sal", "Elige vida o muere", "Tarot de amor mestizo", "La dirección que no tomo", "El amor nos disuelve" o "Dime que te vas".

"Hace un par de años -comenta Xavi Vendrell-, después de un concierto en la Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, decidimos que o hacíamos temas nuevos o no tenía sentido ser una banda de tributo y arrastrarnos sin nada nuevo que ofrecer".

Se pusieron manos a la obra y, tras un año y medio, se vieron con diez temas, teniendo en cuenta que ahora ya solo compone Remember, mientras que Vendrell aporta melodías y letras.

"Nuestra idea era hacer un disco eléctrico y de rock, crudo, para quitarnos esa espina que se nos quedó clavada en nuestra carrera, y para ello con Remember nos ha ido muy bien", explica Vendrell, que asume que "con un solo compositor tardas más en disponer del material", pero se muestra satisfecho con un álbum "como somos nosotros, sin maquillajes, ni teclados, ni guitarras acústicas".

A su juicio, lo han conseguido gracias a los productores, Mike Mariconda y Marc Tena, procedentes del garage-punk y "no aptos para discos melódicos". "En caso de duda, Mike siempre aconsejaba más distorsión, lo que nos ha permitido explorar texturas con las eléctricas como no habíamos hecho nunca y enriquecernos", resume el vocalista de BB Sin Sed.

Los encontraron de casualidad y grabaron a la antigua: "sin claqueta, todos a la vez, sin 'recordings', como en los años 60, con la voz en una o dos tomas, con fallos, para captar la inmediatez y volver a conectar. Solo faltó grabarlo en cinta analógica. Y en directo sonará así, o más bestia".

Por eso, en este disco está "todo nuestro universo cultural", aunque "quizás las letras no son tan etéreas ni poéticas y sí más de tocar con los pies en la tierra, algo que muchos músicos han perdido de vista, excepto en el trap y el reggaeton, que sí que conectan con la gente de la calle".

En su opinión, ahora la gente quiere que "le expliques cómo ves tú el mundo en el que vivimos" y, musicalmente, hay de todo: "una base de rock, punk, after-punk y garage, y suena a BB Sin Sed".

El cuarteto de Sabadell (Barcelona) presentará "La dirección que no tomo" el 8 de marzo en la capital catalana (Upload), a mediados de marzo estarán en Els Hostalets de Balenyà (Barcelona) y Zaragoza, y el 30 de marzo aterrizarán en Madrid (Fun House)

Luego, visitarán Galicia, Valencia y Bilbao, en fechas aún no confirmadas, con un repertorio de 21 temas basado en el primer, el segundo y el quinto disco, según Xavi Vendrell.