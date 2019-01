Facebook y Yad Vashem unen usuarios con víctimas del Holocausto para recordar

Jerusalén, 24 ene (EFE).- Con objeto de ayudar a conservar la memoria del Holocausto, la red social Facebook permite desde hoy vincular el nombre de sus usuarios con el de una víctima de la matanza, en un proyecto conjunto con el museo del Holocausto de Jerusalén (Yad Vashem) con motivo de la conmemoración este domingo 27 del día internacional que recuerda el genocidio.

Al unirse a la iniciativa "The IRemember Wall" (El Muro del YoRecuerdo), los usuarios de Facebook se vinculan al azar con los nombres de una víctima de la Shoá (Holocausto, en hebreo) y con un retrato que queda expuesto en el portal habilitado para esta iniciativa.

Una base de datos con 4.800.000 millones de identidades ha sido creada especialmente para el proyecto, también de Facebook, "Unto Each Person There is a Story" (Para cada persona hay una historia) y será presentada en mayo, cuando Israel conmemora el día 2 el día del recuerdo de las víctimas, según el calendario judío.

"Mantenemos una presencia activa en las redes sociales, las plataformas de hoy para el discurso contemporáneo. El nuevo proyecto conjunto con Facebook Israel permitirá que el público en general se conecte con los nombres e historias de los judíos asesinados durante el Holocausto y permita a quienes deseen expresar su compromiso con la memoria", declaró el presidente de Yad Vashem, Avner Shalev, en un comunicado.

Durante los últimos 65 años, este museo y centro de investigación, ha estado dedicado a restaurar las identidades y la memoria de los seis millones de judíos que fueron asesinados de forma sistemática y premeditada por el régimen nazi.

Yad Vashem asegura que todavía un millón y medio de víctimas siguen sin estar identificadas, por lo que una de sus principales actividades se centra en recuperar sus nombres e identidades.

Facebook también transmitirá una conferencia impartida por el director de Archivos de Yad Vasehm, Haim Gertner, sobre los esfuerzos de judíos que rescataron a judíos durante este periodo, a la que seguirá un diálogo con supervivientes.