Declara el último testigo del Gobierno de EEUU en el juicio contra "El Chapo"

Nueva York, 24 ene (EFE).- El Gobierno de EE.UU. llamó hoy a declarar hoy a su último testigo cooperante en el juicio por narcotráfico que se celebra contra "El Chapo" Guzmán Loera, a quién identificó como el líder del cartel de Sinaloa.

Este testigo, Isaías Valdez Ríos, que trabajó diez años para el acusado tras dejar las fuerzas especiales del Ejército mexicano, fue trasladado desde la cárcel federal en la que espera sentencia también por narcotráfico.

Comenzó a trabajar en 2004 como parte de la seguridad de Guzmán Loera, a quien aún se refiere como "el señor", y en su primer día fue llevado en un avión Cessna por personal del alegado capo a las montañas de Sinaloa, en un campamento que llamaban "el Cielo".

Al llegar a una pista clandestina, vio a unos 30 hombres con ropa de camuflaje, con armas largas y cortas, AK-47, AR-15, lanza cohetes y granadas.

"Se me acercó una persona vestida de civil que me entregó un chaleco táctico con cargadores y una AK-47", dijo el testigo, de 39 años, arrestado en 2014 en el aeropuerto de Bogotá, en Colombia, y traído a EE.UU. para afrontar cargos por narcotráfico.

Recordó además que le entregaron ese equipo porque en ese momento entraba a sustituir a otro de los sicarios de Guzmán Loera, que tras un mes de trabajo descansaban otro mes, trabajo por el que comenzó ganando cien dólares semanales, luego 400 y finalmente 700 quincenales.

Aseguró que aunque sabía que trabajaría para el cártel de Sinaloa, desconocía hasta ese momento que sería para Guzmán Loera, a quien no podía acercarse, por instrucciones de Fantasma, entonces asistente del acusado.

"Fantasma y los demás me dijeron que no me permitían arrimarme (a Guzmán Loera), que cuando él lo creyera conveniente, él me llamaría, porque no tenía confianza", dijo el mexicano.

El juez Brian Cogan, que preside este caso, cuestionó a la Fiscalía previo al receso del almuerzo, porque repetía las preguntas, y preguntó si iban a mostrar algo nuevo. El Gobierno aseguró que con este testigo mostrarían actos de violencia cometidos por el acusado y sus hijos.