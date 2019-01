Cosidó cree que ausencia de Sánchez es para ocultar negociación con el Govern

Madrid, 24 ene (EFE).- El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha recriminado hoy la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno extraordinario para explicar su reunión con el presidente catalán, Quim Torra, que ha atribuido a una voluntad por ocultar la negociación "que existe" con la Generalitat.

Durante su intervención en este pleno, ante el que Sánchez no ha comparecido por encontrarse en Davos, Cosidó ha asegurado que "no es una cuestión de agendas", sino porque existe una "voluntad expresa" del presidente para no dar explicaciones sobre esta negociación con los independentistas catalanes.

"Estamos aquí para decir alto y claro que queremos que esa negociación política se pueda conocer", ha dicho Cosidó, quien ha asegurado que es la primera vez en cuarenta años de democracia que un miembro del Gobierno no ha querido venir a "dar la cara" y someterse al control parlamentario.

Por eso ha insistido en reclamar a Sánchez que ponga fin "cuanto antes" a este Gobierno que no tiene mayoría para gobernar y depende del "chantaje" de los soberanistas y convoque elecciones generales anticipadas.

Antes de comenzar la intervención de Cosidó, los senadores del PSOE, PDeCAT y ERC han abandonado el pleno en protesta por lo que consideran un "espectáculo bochornoso", según el portavoz socialista, Ander Gil, al haber forzado este pleno con el rechazo del resto de grupos parlamentarios.

El portavoz popular ha replicado que los escaños vacíos muestran que la izquierda en España solo está en las instituciones cuando tiene la mayoría y, de lo contrario, "está en contra" de ellas y ha calificado de "ejercicio profundamente antidemocrático" el ausentarse para no escuchar las intervenciones que no les gustan.

Por su parte, el PP está cumpliendo con su "deber constitucional" de controlar al Gobierno, ha afirmado.

Y ante las preguntas que le ha hecho Gil sobre el excomisario Villarejo y los casos Kitchen y Gürtel, Cosidó ha asegurado de que si quieren hablar otro día sobre estos temas él estará "encantado" de que convoquen un pleno, porque serán ellos los que tendrán que dar "muchas explicaciones" al respecto.

Para Cosidó, es Sánchez quien tenía que haberse levantado cuando Torra le entregó un documento con sus peticiones "absolutamente inaceptables" en su reunión, pero no solo no se levantó sino que le ofreció diálogo para un acuerdo que "ya ha dado sus frutos" para Cataluña con cuestiones como la negociación presupuestaria.

Le ha preguntado a Sánchez qué más está dispuesto a pagar y a hacer ceder a los españoles para seguir en la Moncloa y ha atribuido su ausencia de hoy a que "no quiere contestar" y "se oculta" para no venir al Senado.

Tras estas críticas a la actitud del presidente del Gobierno, Cosidó ha advertido de que los españoles "jamás van a perdonar que se traicione a España", algo que se ha visto en Andalucía y considera que se volverá a ver "pronto" en el conjunto de España.

A la salida del pleno, Cosidó ha dejado claro que volverán a solicitar que Sánchez acuda a la Cámara en periodo ordinario y, si no lo hace, "indudablemente" plantearán su reprobación.

Además, ha vuelto a censurar la actitud de los senadores que han abandonado el hemiciclo, al considerar que "no hay mayor negación del Parlamento" que marcharse de la Cámara, y ha insistido en que no tenían ningún problema en cambiar la fecha de la comparecencia de Sánchez, si es que éste no podía.

Pero lo que el PP no admite -ha recalcado- es que el Gobierno ni siquiera "se dignara" a contestar a esa solicitud de comparecencia, por lo que, ante un presidente del Gobierno que "chulea" al Parlamento, los populares decidieron mantener el pleno aún a sabiendas de que no iría a ningún sitio.