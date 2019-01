Confederación sindical acusa a May de no dar garantías sobre empleo en brexit

Londres, 24 ene (EFE).- La líder de la confederación británica de sindicatos TUC, Frances O'Grady, lamentó hoy, tras reunirse con la primera ministra británica, Theresa May, que no ha recibido "las garantías que esperaba" respecto a los derechos de los trabajadores de cara al "brexit" o salida del Reino Unido de la UE.

May recibió hoy en su residencia oficial de Downing Street a O'Grady y a otros sindicalistas, en un intento de recabar apoyos para sus planes de salida de la Unión Europea (UE).

La secretaria general de TUC instó a la jefa de Gobierno a que quite de la mesa la posibilidad de una ruptura no negociada, lo mismo que le exige el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn.

Corbyn ha rehusado reunirse con May hasta que no deseche ese supuesto, que se haría realidad automáticamente el próximo 29 de marzo si no se ha llegado a un nuevo acuerdo o se ha extendido el artículo 50 del Tratado de Lisboa.

"Tenemos a una primera ministra en un contrato temporal; no puede atar las manos de un futuro primer ministro", señaló O'Grady, al tiempo que opinó que se necesita "más tiempo" para "mantener conversaciones".

May "debería hacer lo correcto y quitar de la mesa la posibilidad de una salida sin acuerdo", insistió la líder sindical, que pidió a la mandataria "dejar de jugar con los chicos malos del final de la clase" y empezar a "escuchar".

La jefa del Gobierno reunirá hoy también con los dirigentes de Unite -el mayor sindicato del Reino Unido-, Len McCluskey; Unison, Dave Prentis, y GMB, Tim Roache.

Unos encuentros que coinciden con el anuncio del gigante europeo de aeronáutica Air Bus de que podría desplazar su actividad a otros países de materializarse una ruptura abrupta con el bloque comunitario, al igual que han hecho otros grupos empresariales.