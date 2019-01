Clavijo insta a Sánchez a liderar una posición única de la UE sobre Venezuela

Madrid, 24 ene (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha instado hoy al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a liderar el posicionamiento de la Unión Europa sobre "el reconocimiento o no" de Juan Guaidó, como "presidente encargado" de Venezuela.

Clavijo, que ha participado este jueves en una nueva edición del Efe Foro Líderes, no ha querido posicionarse sobre si, personalmente, está a favor o no de este reconocimiento y se ha decantado por ser "prudente" para "no contribuir al lío".

El líder autonómico ha recordado que España tiene relaciones históricas con Venezuela y Canarias cuenta con una oficia del Gobierno autonómico en este país, "y esos lazos de unión" obligan al Gobierno de España a liderar una "posición única ante la UE" para que el conflicto no transcienda internacionalmente.