Casado avisa que Sánchez puede ser responsable de aniquilación de venezolanos

Madrid, 24 ene (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que puede ser responsable de la "aniquilación" del pueblo venezolano si no reconoce al Gobierno interino del presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó.

En declaraciones durante una visita a Fitur, ha dicho que Sánchez no puede seguir en la "equidistancia", como cree que ha hecho su antecesor José Luis Rodríguez Zapatero, y debe "abrazar la libertad en Venezuela".

De lo contrario, "acabará siendo responsable de lo que está pasando", ha asegurado Casado, quien se ha mostrado convencido de que toda la comunidad internacional es consciente de que si se deja a su suerte al pueblo venezolano "los van a aniquilar".

"Tenemos que ser muy conscientes de que todo el mundo libre somos responsables de lo que Maduro está haciendo a la población, que los está machacando", ha afirmado.

Por eso, ha vuelto a "exigir" a Sánchez que reconozca "de inmediato" el Gobierno interino de Juan Guaidó y liderar este reconocimiento en el seno de la Unión Europea.

También que apoye al Grupo de Lima para acusar a Nicolás Maduro de crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Interncional, porque la situación en Venezuela "no es una cosa que se pueda despachar, como dice Borrell, pidiendo non sé que consenso que no se puede tener con dictaduras".

El PP ha presentado una proposición no de ley en este mismo sentido en el Congreso, en la que insta al Gobierno a reconocer a Guaidó como presidente interino y apoyar a Venezuela en "un proceso de transición democrática".

Por otra parte, Casado ha asegurado que su partido tiene que "estudiar" si pide la reprobación de Sánchez en el Senado por no acudir hoy a comparecer al pleno para informar de su reunión de diciembre con el presidente catalán, Quim Torra.

Ha reprochado al presidente del Gobierno que cuando tiene que comparecer en el Congreso utilice el "filibusterismo parlamentario", se "invente viajes", o como ahora en Davos, "los alargue" para no acudir y ha asegurado que si persiste en este actitud, el PP estudiará mecanismos para poner de relieve que la Cámara alta la "reprueba".