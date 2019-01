Bergantiños: "El Sporting me vino muy bien para volver a sentirme jugador"

A Coruña, 24 ene (EFE).- Álex Bergantiños, centrocampista del RC Deportivo, ha afirmado este jueves que haber defendido la temporada pasada la camiseta del Sporting de Gijón, al que se enfrentará este domingo, le vino "muy bien" para volver a sentirse jugador después de años complicados en el equipo de su ciudad, al que regresó tras concluir su cesión.

"Fue solo un año, pero muy intenso e ilusionante. Será especial regresar como visitante", confesó el futbolista en una comparecencia de prensa en la que valoró la temporada que pasó en el equipo asturiano, con el que luchó por el ascenso a LaLiga Santander.

"El año en el Sporting me vino muy bien para volver a sentirme jugador, para limpiar la mente de los años que llevaba aquí con tanta exigencia y presión por ser de casa y las situaciones de estar siempre al borde del descenso. Pude volver a centrarme en jugar y disfrutar. Me abrieron las puertas, me trataron con cariño y disfruté mucho", explicó.

La afición del Sporting incluso le dedicó un cántico después de haber visto la entrega del jugador coruñés en el terreno de juego.

"Al principio pienso que la gente era escéptica con mi fichaje. Venía de estar sin jugar, la edad, y siempre la gente pide más jugadores de Mareo. Con mi trabajo y del equipo me fueron cogiendo cariño y la canción fue anecdótica", expuso.

Preguntado sobre qué hará en el caso de marcar, respondió que no sabe la reacción que tendría y, además, precisó que no suele anotar.

"Lo primero sería acordarme de mi hija, que es su cumple el domingo. Yo meto pocos goles y no sé si será el día. No sé qué reacción tendría. Será un día especial en todos los sentidos", apuntó.

De la rivalidad entre coruñeses y gijoneses, dijo que viene dad porque los dos equipos han "peleado en los últimos años por los mismos objetivos y son partidos de mucha tensión y rivalidad".

"Pero pienso que es una afición muy sana como la del Dépor, muy cercana y similar a todas las del norte", abundó.

El Deportivo encarará el encuentro después de haber roto ante el Albacete (2-0) el pasado domingo una serie de tres partidos sin marcar y solo una victoria en los seis más recientes.

"Está claro que venimos con más confianza después del último partido con la convicción e ilusión de dar el mismo rendimiento fuera de casa, que siempre es más difícil", señaló sobre el rendimiento del equipo como visitante, ya que no gana desde el 30 de septiembre.

"Este es un partido de mucha rivalidad, un campo que aprieta mucho y un rival muy intenso en su campo. Ese estadio hace que el Sporting sea muy fuerte siempre. Son un rival muy intenso y defiende muy bien. Será un partido diferente al del Albacete y puede servir de refuerzo a lo que hicimos", opinó.

Bergantiños reconoció que al Deportivo le falta dar como visitante "un paso más para esta arriba", si bien admitió que es "difícil" para todos los equipos.

"Tenemos que mejorar eso si queremos optar al ascenso directo. Como dijimos el día del Albacete, que sea ante rivales directos y fuertes, porque, si consigues ganar, el impacto anímico y clasificatorio será mayor. Lo afrontamos como un reto y a ver si podemos cambiar esa dinámica. Veníamos de una racha negativa y el equipo respondió", sostuvo.

Enfrente, tendrán este fin de semana a un Sporting de Gijón "irregular", que cogió "más confianza" con "el cambio de entrenador" y la llegada de José Alberto López al banquillo.

"Limpiaron la mente de ese mal inicio y se están haciendo fuertes en casa. Encaja poco, es intenso y a base de victorias en casa puede llegar a la zona alta. Es una competición muy larga y siempre se tiene margen para poder llegar", arguyó.