Belloch y Mayor Oreja abogan por una ley reguladora del derecho de huelga

Madrid, 24 ene (EFE).- Los exministros del Interior Juan Alberto Belloch y Jaime Mayor Oreja han abogado hoy por una ley reguladora del derecho de huelga para evitar situaciones de violencia en conflictos como los de los taxistas en España y los "chalecos amarillos" en Francia.

En declaraciones en Antena 3 Juan Alberto Belloch ha dicho que "la ley reguladora del derecho de huelga es la única prevista en la Constitución española que nunca se ha puesto de manifiesto".

"No nos hemos atrevido porque es realmente conflictiva, con la posibilidad de intereses contrapuestos, pero es evidente que está pasando un tipo de situaciones inaceptables", ha añadido.

A juicio de Belloch "por huelgas no se puede quebrantar los derechos esenciales de los ciudadanos, y no hay derecho a que a un señor que se va de vacaciones y que lleva todo el año trabajando no le dejen coger el avión o el tren".

Igualmente ha comentado que hay acontecimientos importantes económicamente como la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid y "lo que está pasando en Ifema no debería ser aceptable", en referencia a acciones de los taxistas en el recinto ferial madrileño coincidiendo con este evento.

"Yo creo que una ley reguladora del derecho de huelga dejaría enfocado el tema para siempre", ha concluido.

Jaime Mayor Oreja ha coincidido con Juan Alberto Belloch y ha añadido que "no es solo un tema concreto de un conflicto con el taxi sino que es mucho más de fondo y está sacudiendo a todas las sociedades occidentales en las que al producirse un exceso de desorden ya roza la violencia".

"Lo que está pasando en el taxi y con los chalecos amarillos está entre el desorden y lo que significan ya síntomas de violencia", ha recalcado.