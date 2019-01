Ataman: "Jugar a esta hora es injusto para mi y mis jugadores"

Madrid, 24 ene (EFE).- Ergin Ataman, entrenador del Anadolu Efes, justificó su fama de polémico y comenzó la rueda de prensa lanzando un aviso a la organización de la competición, a la Euroliga, al afirmar que "jugar a esta hora es injusto" para él y sus jugadores.

"Es injusto jugar a esta hora. Esto es muy difícil para nosotros, porque ya es la 1 de la madrugada en nuestro uso horario", dijo Ataman.

"Sobre el partido creo que hemos jugado perfecto. Cuando veo las estadísticas hemos sido mejores en los tiros, en los pases y en los contraataques. Solo en los rebotes nos han superado. Felicito al Real Madrid", apuntó.

El técnico, visiblemente molesto, tuvo que aclarar si consideraba injusta la victoria del Real Madrid.

"Claro que no. No ha ganado de forma injusta. He dicho que jugar a esta hora es injusto para mi y mis jugadores", finalizó Ergin Ataman.