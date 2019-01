Asesor jurídico del ELN urge a mantener el diálogo de paz en La Habana

Madrid, 24 ene (EFE).- El diálogo para la paz de La Habana "se debe" mantener pese al "doloroso" atentado de Bogotá, según Carlos Alberto Ruiz, asesor jurídico del ELN, quien también instó al presidente Iván Duque a implicarse más en el proceso y a aceptar la participación de más países.

Ruiz, en una entrevista con Efe, recalcó que aunque el ataque de la pasada semana a la Escuela de Cadetes de la Policía tuvo un "terrible resultado" con 21 muertos, actualmente no hay un alto el fuego, por lo que "no es obligación de las partes no desarrollar acciones ofensivas" e incluso -dijo- los militares colombianos siguen realizando operaciones.

Reconoció que el atentado supuso "un alto costo político para el ELN", pero recalcó que esa guerrilla "mantiene" a su delegación en La Habana "abierta al diálogo" y ha propuesto que ambas partes se atengan a reglas humanitarias en futuras operaciones militares e incluso acuerden desescalar el conflicto.

"Hay una oportunidad" de continuar el proceso de diálogo, recalcó el asesor jurídico del ELN, si bien expresó el temor de que "estamos a horas o días de que se entierre un proceso de siete años" y avisó de que en ese caso "lo que va a venir es una cadena de más muertes".

Pero insistió en que, si el Gobierno de Duque decide poner fin al diálogo, las autoridades colombianas "tienen que respetar el protocolo de ruptura y retorno de la delegación" guerrillera.

Tras el atentado de Bogotá, el Gobierno colombiano pidió al cubano la extradición de los "cabecillas" del ELN que integran su delegación de paz en La Habana.

Una hipotética captura de los miembros de la delegación del ELN constituiría lo que en derecho internacional se denomina "perfidia", ya que fueron a la mesa de diálogos con una garantía de seguridad que luego se traicionaría, explicó.

Por ello, dijo que se está confundiendo "el escenario de La Habana con un estrado judicial", y recalcó que ello "no significa que el Estado colombiano desista de la acción penal" por el atentado de Bogotá.

Y advirtió al Gobierno colombiano de que "no puede desconocer" la obligación internacional que supone el protocolo de ruptura de las conversaciones -que implica el retorno seguro de los delegados-, porque eso podría en peligro en el futuro cualquier negociación de paz en conflictos armados.

"Estaríamos ante un gravísimo precedente en el derecho internacional", insistió Ruiz, abogado, profesor universitario y consultor jurídico, que ya asesoró al ELN durante unos diálogos en Alemania en 1998 y también participó en gran parte de las discusiones de paz entre el anterior Gobierno colombiano y las FARC.

Aquí defendió la posición "impecable" de Cuba y Noruega, dos de los países garantes, que han defendido el respeto a las garantías legales dadas a la delegación guerrillera.

También apuntó que las circulares rojas emitidas en la última semana por Interpol contra dos miembros de la delegación del ELN en Cuba, uno de ellos Israel Ramírez, alias "Pablo Beltrán", el líder de esa misión, constituyen "un obstáculo grave", por lo que pidió que Duque pida su suspensión temporal "como gesto político importante".

Ruiz urgió a Duque a que se implique a fondo en el proceso de diálogo de La Habana y a que acepte la inclusión de más Estados, como España, México y el Vaticano, para que "el esfuerzo histórico" realizado hasta ahora no quede en nada. "Hay posibilidades", insistió.

En este sentido, recordó que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ofreció a Duque durante su visita a Colombia de agosto pasado el apoyo de España en la negociación con el ELN, que aún no ha tenido respuesta del Gobierno de Bogotá, según Ruiz.

También recalcó que el Papa ha realizado "un llamado a que no se rompan las negociaciones".

El asesor jurídico del ELN reconoció que el atentado del pasado día 17 en Bogotá no muestra que haya división en ese movimiento guerrillero y sus frentes no actúan por libre, "a mi juicio, no", afirmó.

Pero dejó claro que la delegación guerrillera enviada a Cuba "no tiene en absoluto control ni directo ni indirecto sobre las operaciones" del ELN, aunque sí ha asumido una "responsabilidad política" por el atentado, pero no de tipo penal.

Ruiz, originario de Colombia pero que vive en España desde hace 21 años y ha adquirido la nacionalidad española, tiene previsto incorporarse de nuevo a su labor de apoyo al diálogo en la capital cubana.