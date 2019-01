Antunes: "El Atlético encaja poco, pero también es difícil marcar al Getafe"

Getafe , 24 ene .- Vitorino Antunes, lateral izquierdo portugués del Getafe, declaró este jueves que el Atlético de Madrid cuenta con "una gran plantilla" y destacó que, aunque "encaja poco, también es difícil" marcar a su equipo, el segundo menos goleado de la categoría por detrás de los rojiblancos.

El Getafe es sexto con 31 puntos en Liga y está asentado en zona europea, y en Copa del Rey parten con ventaja frente al Valencia para la vuelta de los cuartos de final.

"Estamos bien en la Liga y hemos ganado la ida de la Copa. Son dos competiciones muy bonitas, diferentes y hay que seguir trabajando y disfrutando de lo que venga", dijo Antunes.

Esta jornada, el Getafe visita el Wanda Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid, segundo clasificado.

"Es un partido muy difícil ante un equipo muy bueno que encaja muy pocos goles, pero también es difícil marcarle al Getafe. Respetamos a un equipo organizado con una gran plantilla. Vamos a dar todo", señaló el portugués, que restó importancia a las numerosas bajas que tiene el Atlético.

"El sábado veremos quien juega. Pueden tener lesionados, pero tienen muchas opciones en su plantilla. No creo que vayan a ser más frágiles por los cambios", comentó.

Como visitante el Getafe está rindiendo a un gran nivel y solo han perdido con el Real Madrid a domicilio.

"Somos un equipo que tiene confianza en lo que hace. Solo nos ha ganado el Real Madrid fuera de casa y tenemos esa confianza para sacar resultados, pero queda mucho por delante y hay que seguir trabajando para hacer cosas bonitas. Aún así, lo primero es el objetivo de la permanencia", confesó.

Por último, Antunes habló sobre su técnico, José Bordalás, del que desveló lo que pide al vestuario.

"Incide en lo de siempre, en seguir siendo un equipo intenso y que lo da todo en el campo para que siempre que podamos atacar la portería contraria y no escatimar un esfuerzo. Eso se nota en cada partido. No hay un solo jugador que no dé el máximo cada día", finalizó.