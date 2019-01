Ander Mirambell: "Intentaré luchar por estar en el top 20"

Madrid, 24 ene (EFE).- El piloto español Ander Mirambell regresa este viernes a la Copa del Mundo, en una de las citas más importantes de la Copa del Mundo de skeleton, la de Saint Moritz (Suiza), con el objetivo de "estar al cien por cien" para tratar de sumar los máximos puntos posibles y regresar al top 20 de la clasificación.

Mirambell afronta con mejores sensaciones físicas esta prueba después de una ausencia de dos meses motivada por una lesión en la espalda, la cual no dejó ver sus buenas condiciones en la pasada competición que tuvo lugar en Innsbruck, hace una semana.

"Trataré de hilar fino con las trazadas para intentar luchar por el top 20. Lo veo difícil, sinceramente, pero si hay un circuito donde me encuentro cómodo es aquí. Vamos a aprovechar el trazado más largo del mundo para sacar ventaja del pilotaje e intentar suplir las deficiencias de la salida", dijo el piloto.

Tras una intensa semana de recuperación, junto a su fisio, Fidel Sust, y su preparador físico, Bernat Buscà, el español aseguró: "Gracias a ellos estoy un poco mejor que en Innsbruck, aunque noto aún mucha tensión y no soy capaz de empujar bien, pero me he reservado un poco con el objetivo de estar mañana al cien por cien".

Además Mirambell celebrará en la cita de suiza su carrera número 80 en la Copa del Mundo, donde explicó que "llegar a este hito es algo mágico".

"Cuando aterricé en el skeleton en 2005 soñaba con estar entre los mejores, pero para venir del país que venimos, llegar a 80 carreras, no haber perdido la categoría nunca y estar siempre luchando entre los mejores es para sentirse orgulloso", sentenció.