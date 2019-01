Albentosa: "Las despedidas, menos complicadas cuando todos están a favor"

A Coruña, 24 ene (EFE).- El central Raúl Albentosa, que este miércoles rescindió su contrato con el Deportivo, reconoció que las despedidas "son menos complicadas cuando todas las partes están a favor" y admitió que "el proyecto colectivo no fue el esperado".

"Las despedidas nunca son agradables pero son menos complicadas cuando todas las partes están a favor de que lo mejor es separar los caminos. Ha sido un honor formar parte de la historia del Deportivo, un club que merece (y seguro que pronto consigue) estar entre los mejores de la élite del fútbol español", escribió en las redes sociales.

Añadió que "vestir la camiseta blanquiazul fue un auténtico honor" y dijo que por ello tiene que "dar las gracias por la confianza".

"El proyecto colectivo, por muchas razones, no fue el esperado mientras yo formé parte de la plantilla y por eso el recuerdo no fue del todo agradable. Me dejé cada gota de sudor y toda mi capacidad de esfuerzo para intentar revertir la situación", sostuvo.

Además, indicó que su "compromiso fue absoluto con el Dépor" porque él no entiende "el fútbol de otra manera".

El club y el jugador llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía hasta el 30 de junio de 2020.

El Deportivo precisó que se ahorra "los costes salariales del futbolista de esta y la próxima temporada, además de reservarse un beneficio económico en futuras operaciones".

Albentosa llegó al Deportivo en 2016 y con la camiseta blanquiazul, disputó 49 encuentros entre Liga y Copa del Rey en dos temporadas.

En la actual, fue cedido al Nàstic de Tarragona, pero el pasado día 10 el Deportivo ejecutó la cláusula de rescisión del préstamo al club catalán y, desde entonces, el jugador estaba sin equipo a la espera de concretar su nuevo destino.