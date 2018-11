Viscofan compra por 8,5 millones de euros la empresa australiana Globus Group

Madrid, 26 nov (EFE).- La empresa española de envolturas alimentarias Viscofan ha anunciado hoy que ha adquirido Globus Group, su principal distribuidor en Australia y Nueva Zelanda, en una operación valorada en 13,32 millones de dólares australianos (unos 8,5 millones de euros).

Según ha notificado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación incluye el 100 % de las acciones de Globus Group Pty Ltd, Jupiter Pty Ltd, y Globus Group New Zealand Ltd.

Viscofán ha explicado que Globus se fundó en Australia en 1949 y cuenta con una larga trayectoria como proveedor de envolturas, películas y bolsas y tiene experiencia en la venta de equipamiento para la industria alimenticia.

En el presente ejercicio fiscal -que comenzó el pasado 1 de julio,- Globus tiene previsto alcanzar unos ingresos de 55 millones de dólares australianos (35,18 millones de euros) y un Ebitda de 1,4 millones (900.000 euros).

Para Viscofan, esta adquisición supone "una nueva oportunidad de crecimiento por el complemento geográfico que supone la presencia de Globus en un nuevo continente".

Ha afirmado que "la unión del excelente equipo humano de Globus, su conocimiento del mercado y la fortaleza del portafolio comercial de Viscofan supondrá dotar a sus clientes de un mejor servicio y de nuevas soluciones en estos mercados".