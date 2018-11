El Supremo de EEUU aborda la demanda antimonopolio contra el iPhone de Apple

Washington, 26 nov (EFECOM).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos estudió hoy la petición del gigante informático Apple de desestimar una demanda interpuesta por supuesto uso monopolístico en la venta de las aplicaciones para su teléfono inteligente iPhone y elevar así los precios a sus usuarios.

Los magistrados escucharon los argumentos de la compañía y de los demandantes, que acusan a Apple de violar las leyes federales contra monopolio al exigir que sus aplicaciones para teléfonos solo puedan ser vendidas a través de su propia tienda, App Store, con el consiguiente aumento del precio.

El gigante informático se lleva una comisión del 30 % en estas compras y traspasa este coste a sus usuarios.

El abogado que representa a los demandantes, David Frederick, ha argumentado que no hay "intermediarios en esta transacción particular", mientras que la firma asegura que son los desarrolladores de aplicaciones quienes imponen los precios de estas, y no Apple.

La empresa dirigida por Tim Cook indicó en un comunicado que en 2017 pagó 26.500 millones de dólares a los desarrolladores de aplicaciones.

El Tribunal Supremo deberá decidir si los clientes tienen derecho a demandar directamente ante los tribunales a la empresa por monopolio y abuso de poder de mercado.

El caso data de 2011 cuando se presentó una demanda colectiva contra Apple.