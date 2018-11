El secretario general del Parlament da por "suspendidos" a Junqueras y Romeva

Barcelona, 26 nov (EFE).- El secretario general del Parlament, Xavier Muro, declaró el 3 de octubre, en una reunión de la Mesa de la cámara catalana, que Oriol Junqueras y Raül Romeva "ya están suspendidos" como diputados de ERC, aunque se les permite delegar su voto en el presidente de su grupo parlamentario, Sergi Sabrià.

Así consta en el acta de la reunión, a la que ha tenido acceso Efe, celebrada en pleno pulso entre JxCat y ERC por la sustitución temporal de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo.

Fuentes de ERC consultadas por Efe han discrepado del criterio de Muro, ya que entienden que Junqueras y Romeva "no están suspendidos" y se remiten a la resolución votada por el pleno del Parlament en la que las suspensiones dictadas por el Supremo no fueron asumidas.

En concreto, el 2 de octubre, la víspera de esa reunión de la Mesa, el pleno acordó por mayoría rechazar la suspensión de seis diputados procesados -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (JxCat), Oriol Junqueras y Raül Romeva (ERC)-, pero, a la vez, avaló que pudieran delegar sus funciones en otro miembro de su grupo, solución ya apuntada por el juez Pablo Llarena.

Junqueras y Romeva tardaron sólo unas horas en enviar un escrito a la Mesa para designar a Sabrià para que, en adelante, ejerciese sus derechos parlamentarios, pero en cambio los cuatro diputados de JxCat procesados se negaron a remitir el mismo escrito al considerar que el pleno había rechazado las suspensiones y por lo tanto no era necesario que designaran a nadie para continuar delegando su voto.

Mientras ERC consideraba que Junqueras y Romeva habían conseguido esquivar formalmente las suspensiones del Supremo y al mismo tiempo habían encontrado una fórmula para mantener el voto delegado, JxCat difundía en las redes sociales unos carteles en los que celebraba que Puigdemont, Sànchez, Turull y Rull, al negarse a designar a un sustituto, no estaban "ni suspendidos ni sustituidos".

Este duelo de interpretaciones se trasladó a la reunión que celebró la Mesa el 3 de octubre a las 16.30 de la tarde, en la que el presidente del Parlament, Roger Torrent, anunció que tomaba nota de las comunicaciones de Junqueras y Romeva para designar a Sabrià.

Entonces, según consta en acta, el vicepresidente segundo de la cámara, José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, remarcó que la Mesa no podía "reconocer la validez" de tales comunicaciones, al tratarse de un "intento de eludir eventuales responsabilidades", y reclamó someter a votación la admisión de los escritos.

Torrent alegó que los diputados Junqueras y Romeva se estaban "acogiendo a una facultad prevista" en la resolución aprobada por el pleno el 2 de octubre, que les permitía "designar a otro diputado de su grupo para ejercer sus derechos parlamentarios".

En ese momento terció en el debate el secretario general del Parlament, que aclaró que no era "necesario" un acuerdo de la Mesa para admitir las comunicaciones de Junqueras y Romeva.

Desde su criterio jurídico, Xavier Muro hizo constar que las comunicaciones a la Mesa debían "incardinarse en el cumplimiento del auto del Tribunal Supremo", que ya contemplaba esta "posibilidad".

Y subrayó que "en ningún caso" se trataba del "ejercicio de ningún derecho porque estos ya se han agotado en la medida en que los diputados ya están suspendidos", señala el acta, en la que Muro no hace referencia a los cuatro diputados de JxCat que suspendió el Supremo, porque se centra en los dos de ERC que sí enviaron a la Mesa la comunicación requerida para delegar el voto.

Ante la constatación hecha por el secretario general, intervino el vicepresidente primero, Josep Costa, de JxCat, para "manifestar su desacuerdo" con lo afirmado por Muro y recalcar que los diputados procesados "no están suspendidos porque así lo acordó el pleno".

Por su parte, el secretario segundo de la Mesa, el socialista David Pérez, se mostró "favorable" a las explicaciones dadas por Torrent y dio lectura a un escrito con su posicionamiento.

Pérez no puso en cuestión las comunicaciones enviadas por Junqueras y Romeva, pero sí advirtió de que los cuatro diputados de JxCat "no pueden ejercer" sus derechos parlamentarios "hasta que no presenten un escrito en el mismo sentido" que el remitido por los "diputados suspendidos" del grupo parlamentario de ERC.

Finalmente, JxCat y ERC no lograron alcanzar un acuerdo para resolver esta situación, lo que ha llevado a los grupos independentistas a perder su mayoría en el hemiciclo.

Al no enviar un escrito como el de Junqueras y Romeva, los votos delegados de Puigdemont, Sànchez, Turull y Rull han dejado de contabilizarse, como tampoco cuenta el exconseller republicano Antoni Comín, que se encuentra en Bélgica, por lo que la suma de JxCat y ERC se ha reducido de 66 a 61, y ni añadiendo los cuatro parlamentarios de la CUP se alcanza la mayoría absoluta de 68.