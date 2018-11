Presidente checo alaba propuesta de Rivilin de "un Estado con dos naciones"

Jerusalén, 26 nov (EFE).- El presidente checo, Milos Zeman, de visita oficial en Israel, dijo hoy que le gustaba la "provocadora" idea de su homólogo israelí, Reuvén Rivlin, de "un Estado con dos naciones", dejando de lado la solución de dos Estados, apoyada mayoritariamente por la comunidad internacional desde hace décadas.

"Todas las grandes ideas son provocadoras", dijo Zeman a Rivlin en una reunión en Jerusalén, informó el diario digital Times of Israel.

"Me pregunto cuáles serán sus argumentos para esta idea, porque durante muchas, muchas décadas se habla sobre dos Estados independientes. Pero, francamente, no veo un Estado independiente en Gaza, porque entiendo que Hamás es una organización terrorista y no un Estado", agregó.

Zeman llegó ayer a Israel en una visita oficial de tres días en la que inaugurará la llamada "Casa Checa" en Jerusalén, una oficina sin rango diplomático desde la que se llevarán a cabo actividades culturales y comerciales, pero que su Gobierno ha calificado de "primer paso" para trasladar la embajada a esta ciudad.

El presidente israelí dio la bienvenida a Zeman en su residencia oficial recordando las relaciones bilaterales entre ambos países.

"En la situación actual, nuestra amistad es más importante que nunca. Damos la bienvenida a su apoyo de un traslado eventual de la embajada de la República Checa a Jerusalén", pronunció el mandatario israelí.

Se espera que Zeman pronuncie hoy un discurso en el Parlamento israelí.