El Parlamento británico votará el acuerdo del "brexit" el 11 de diciembre

Londres, 26 nov (EFE).- La primera ministra británica, Theresa May, anunció hoy que el Parlamento votará el acuerdo del "brexit" el próximo 11 de diciembre.

Después de días de especulaciones sobre la fecha, que solo se sabía que sería antes del receso navideño, la "premier" conservadora confirmó hoy que el conocido como "voto significativo" tendrá lugar el segundo martes de diciembre en la Cámara de los Comunes.

"El 11 de diciembre esta Cámara se enfrentará a la decisión de si desea o no cumplir con el voto de los británicos con un acuerdo que no solo responde a eso (el resultado del referéndum de junio de 2016), sino que protege los empleos", indicó May en la Cámara de los Comunes.

La primera ministra compareció hoy en Westminster después de que ayer los Veintisiete dieran el visto bueno a su acuerdo del "brexit", que debe ser ratificado por la Cámara de los Comunes y por el Parlamento Europeo.

La mandataria conservadora se sometió a las preguntas de los diputados durante más de dos horas, en las que trató de persuadirles para que voten a favor de su acuerdo el próximo 11 de diciembre, algo que a priori parece complicado.

Antes de la votación se producirá un debate acerca del acuerdo que durará cinco días y que comenzará el 4 de diciembre.

El pacto acordado por May con el Consejo Europeo es rechazado por decenas de parlamentarios de su grupo, la oposición laborista y el norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), del que los "tories" dependen para gobernar.

"Nuestro deber como Parlamento en estas próximas semanas -indicó May- es examinar este acuerdo en detalle, debatirlo con respeto, escuchar a nuestros electores y decidir qué es lo que más nos interesa".