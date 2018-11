La oposición pide un debate televisivo sobre el acuerdo del "brexit"

Londres, 26 nov (EFE).- Los partidos de la oposición en el Reino Unido pidieron hoy participar en un debate televisivo sobre el acuerdo del "brexit" alcanzado entre el Gobierno británico y la Unión Europea, después de que el Ejecutivo haya abierto la posibilidad de que se produzca un encuentro de este tipo.

El Consejo Europeo avaló ayer el pacto sobre la retirada británica del bloque y la declaración política acerca de la futura relación bilateral, y ahora la primera ministra, la conservadora Theresa May, se ha enfrascado en la difícil tarea de convencer a los parlamentarios de que respalden el texto.

Con este objetivo, May ha emprendido una campaña para recabar apoyos antes de la votación que tendrá lugar el 12 de diciembre en la Cámara de los Comunes, y uno de sus planes, según la prensa local, sería debatir sobre el pacto en un cara a cara con Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, EL primero de la oposición.

Una fuente de Downing Street, la residencia oficial de la "premier", rechazó confirmar si se prevé organizar este encuentro, al que Corbyn se ha mostrado "encantado" de asistir.

"La primer ministra debate regularmente con los líderes de los partidos de la oposición sobre el 'brexit' y lo hará en efecto hoy a las 15:30 horas", afirmó esta fuente en alusión a la comparecencia que May realizó hoy ante el Parlamento para hablar sobre el acuerdo.

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, defensora de la permanencia en la UE, fue la primera en expresar su deseo de unirse a la posible cita.

"No puedo hablar por Jeremy Corbyn, pero me gustaría participar en un debate sobre el acuerdo con los líderes (de la oposición) al completo. Así que, ¿qué dice, Theresa May?", escribió la dirigente escocesa en Twitter.

El líder de los Liberales Demócratas, Vince Cable, también firme opositor al "brexit", pidió que se considere su presencia al argumentar que ni conservadores ni laboristas están dispuestos a apoyar un segundo referéndum sobre la salida del bloque común, como defiende la campaña "People's Vote", avalada por su formación.

Al llamamiento se sumaron también Los Verdes y el Plaid Cymru de Gales.

Para los ecologistas, un formato televisivo de este tipo "debe ser multipartidista, con una amplia gama de voces que representen a cada nación, así como cada postura sobre este acuerdo y nuestra relación con la UE".

"Los ciudadanos merecen la oportunidad de escuchar a todas las diferentes voces sobre la decisión más importante que tomaremos durante generaciones. Estoy preparado para asegurarme de que la voz de Gales se escuche en cualquier debate televisivo", escribió a su vez el líder de Plaid Cymru, Adam Price, en Twitter.

May, a quien en 2017 la oposición criticó por negarse a aparecer en los debates televisivos que tuvieron lugar durante las elecciones de junio, se ve ahora en la necesidad de convencer a la opinión pública de que respalde su acuerdo.

En la comparecencia parlamentaria de hoy, la "premier" reiteró el mensaje de que si la Cámara de los Comunes tumba el pacto, a tres meses de que se produzca la salida británica de la UE, se abriría un escenario en el que "nadie sabe qué pasaría".

"Sería abrir la puerta a más división y más incertidumbre, con todos los riesgos que esto implicaría", alertó.