Air Nostrum ha reubicado a 5.000 pasajeros por la huelga de pilotos de Sepla

Valencia, 26 nov (EFE).- Air Nostrum ha reubicado a la mayoría de los casi 5.200 pasajeros que han sufrido entre el pasado viernes y este lunes las consecuencias de la huelga de pilotos, y ha reajustado la producción para proteger al máximo número de pasajeros tanto en España como en Europa.

La compañía ha asegurado a Efe que no ha vulnerado el derecho de huelga, como ha denunciado el sindicato de pilotos Sepla al afirmar que los dieciséis pilotos que no secundaron la huelga del viernes en Air Nostrum fueron enviados a hacer vuelos de "wet lease" (alquiler de flota) para SAS, Lufthansa y Brussels que no eran servicios mínimos.

Sepla señala que esto hizo que pilotos que querían secundar la huelga "no pudieran hacerlo" porque tuvieron que cubrir servicios mínimos de los pilotos que quería ejercer su derecho al trabajo y fueron destinados a otros servicios, según ha indicado en un comunicado.

Air Nostrum, que califica la huelga de "injustificada y sin sentido", ha afirmado que 37 pilotos han manifestado por escrito su voluntad de trabajar, lo que supone un 10 % del total -frente al 96 % que, según Sepla, ha secundado la huelga- y que ha ejercido "su legítimo derecho a reajustar la producción" para proteger al máximo número de pasajeros tanto en España como en Europa.

Como es lógico, apuntan fuentes de Air Nostrum, no ha pagado a los pilotos que han ejercido libre y voluntariamente su derecho a la huelga ningún concepto salarial contemplado en el convenio, tal y como estipula la legislación.

Añade que la empresa no ha cancelado ninguna reserva de hotel, pero al quedar suspendida la relación laboral para ese día, tampoco le corresponde hacerse cargo de la habitación, ni del medio de transporte, y señala que "simplemente" ha recordado a algunos pilotos dónde tienen que estar al día siguiente de la huelga.

Air Nostrum ha indicado que los vuelos ya estaban cancelados desde la semana pasada porque la voluntad de la compañía es proteger a los pasajeros con la suficiente antelación para que no sufran las consecuencias de los paros "ofreciendo todas las soluciones posibles".

Insiste en que el motivo de la huelga es el control de la producción de la compañía y no "el supuesto vaciamiento" de la misma, y que el colectivo de pilotos, tras el convenio suscrito por sus representantes con la empresa el pasado mes de junio, tiene garantizado que no se puede prescindir de ningún piloto de Air Nostrum siempre que exista operación con terceros.

La aerolínea asegura que la garantía de los puestos de trabajo de los pilotos de Air Nostrum es un tema "prioritario" para la empresa.

Desde sus inicios, agregan las fuentes, Air Nostrum ha recurrido a otros operadores para complementar su operación, como hacen muchas otras compañías aéreas en el mundo y, precisamente por eso, es el único colectivo de la empresa que no sufrió despidos durante la crisis.