Maroto pide tranquilidad a sector petrolífero porque aún no hay nada aprobado

Madrid, 26 nov (EFECOM).- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido hoy tranquilidad a la industria petrolera española porque lo que hay sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética es un "documento de trabajo", pero "no hay nada aprobado" aún.

Maroto, tras intervenir en la clausura del acto 25 aniversario de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), ha señalado a los medios de comunicación que tanto ella como la ministra para la Transición Ecologica, Teresa Ribera, que ha intervenido en la inauguración han tratado de tranquilizar al sector.

En cuanto a las fechas que ponen fin a la matriculación y ventas de vehículos de combustión y de híbridos a partir de 2040 y su circulación a partir de 2050, son las fechas que se debaten en otros países, alguno con importantes industrias automovilísticas como Francia y Alemania.

Maroto ha dicho que se está hablando con el sector y que no se ha hecho antes porque no había algo material sobre lo que hablar, como el documento que contiene medidas como las mencionadas, pero "no hay nada aprobado".

"No hemos aprobado nada. Hemos abierto un debate sobre medidas que hay que poner en marcha", ha añadido la ministra de Industria, que ha recordado que la ley seguirá una tramitación parlamentaria, en la que ella espera que se apruebe de forma consensuada.

Ha indicado que también se está trabajando con el sector del automóvil y ha agregado que el acuerdo estratégico que se quiere alcanzar con el mismo incorporará cuestiones de fiscalidad.

Maroto, durante su intervención en el acto de AOP, ha destacado que las refinerías españolas se encuentran a la cabeza de Europa en eficiencia y tecnología, y ha destacado la importancia del sector petrolífero para el país, que ha efectuado en los últimos años exportaciones por valor de 12.000 millones de euros, que suponen un 30 % de la cifra de negocio de la industria petrolífera española.

Asimismo, ha subrayado la labor del sector en la eliminación total del plomo de los combustibles y del azufre en casi su totalidad.

Ha asegurado a los representantes del sector presentes en el acto que la transición a una economía descarbonizada no la van a hacer solos.

En cuanto al sector automovilístico, ha dicho que, a pesar del "ruido" que generado en torno al "borrador" de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, según los últimos datos de la asociación de fabricantes Anfac, en los últimos diez meses, la producción de vehículos ha aumentado un 1,7 % y las exportaciones un 2 %.