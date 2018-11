Maroto evita especular sobre pactos y ve a Vox y Cs como "opciones de riesgo"

(Actualiza la NA1215 con más declaraciones de Maroto)

Madrid, 26 nov (EFE).- El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha evitado especular sobre pactos en Andalucía con Vox o Ciudadanos y ha llamado a ambos partidos "opciones de riesgo", el primero porque puede ser un voto perdido sin representación y el segundo porque puede volver a apoyar a Susana Díaz.

En rueda de prensa tras el comité de dirección, Maroto no ha querido dar por hecha la posibilidad de pactar con Vox si consigue escaños y si esos escaños suman con los de PP y Ciudadanos, una opción que sí admite el secretario general del partido, Teodoro García Egea, en una entrevista en "El Mundo".

Fuentes de la dirección nacional, además, ya confirmaron este fin de semana la disposición a pactar tanto con Cs como con Vox.

"Ni descartamos ni no descartamos, estamos hablando una opción no parlamentaria", ha dicho Maroto al hablar de Vox, partido al que según ha dicho las encuestas dan entre "cero o algún" escaño -algunas apuntan a hasta cuatro-.

Además ha considerado que "un voto a Vox" son "cuatro años más de Susana Díaz" porque este partido puede acabar no obteniendo escaños y sus votos perdidos servirían para que el reparto de diputados acabase beneficiando a opciones como Podemos.

Javier Maroto no ha querido responder a la pregunta de si el PP considera a Vox una formación de extrema derecha.

Sí ha llamado de extrema derecha a los socios europeos de Vox, partidos que según ha subrayado apoyan a los independentistas catalanes y llevan "lazos amarillos" y "saludan como un héroe" al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Además ha considerado que "el enemigo de la política efectiva es el populismo", que "da igual que sea de izquierdas que de derechas" y que propone "soluciones facilonas a problemas complejos".

También ha rechazado tajantemente postulados de Vox como la supresión de las autonomías, que como ha recordado necesitaría de una reforma constitucional y un referéndum, y "casualmente" hay otro partido, Podemos, que ya ha advertido de que, si se abre esa reforma y hay consulta, propondrán una república y acabar con la monarquía.

El número tres del PP ha insistido en esta rueda de prensa en que pone no una, sino las dos manos en el fuego para subrayar que su partido nunca apoyará una nueva investidura de Susana Díaz, algo que no ha hecho Ciudadanos, y por eso "no se puede confiar" en la opción naranja.

"Los andaluces que quieran cambio seguro tienen la certeza del PP: cuanto más fuerte sea la representación" de su partido "más garantía de cambio hay", ha añadido.

Y ante las preguntas sobre posibles pactos ha insistido: "Nosotros a lo nuestro; cuantos más apoyos tenga el PP más seguro será el cambio".

Javier Maroto ha lamentado, por otra parte, que todos los días se conozca un nuevo caso de corrupción en Andalucía que afecta a los socialistas.

Ha aludido a la información que publica hoy "El Mundo" según la cual el expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla está vinculado a una empresa que "pegó un pelotazo" en el Aljarafe sevillano al comprar por ocho millones dos fincas que diez meses después vendió por veinte.

Maroto ha recordado que Borbolla presidía el comité que nombró a Susana Díaz secretaria general del PSOE andaluz y es una persona muy cercana a la presidenta de la Junta, que debería dar explicaciones por este asunto.