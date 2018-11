Marcelino: No vamos a salir a lo loco, debemos ser pacientes

Redacción deportes, 26 nov (EFE).- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, dijo este lunes que su equipo no saldrá "a lo loco" contra el Juventus y que deberá ser paciente ante "un rival de muchísimo nivel".

"Vamos a buscar, con una idea futbolística concreta, nuestro máximo rendimiento, y que el rival no lo tenga. No vamos a salir a lo loco, porque el rival tiene mucho nivel de fútbol y físico y tenemos que contrarrestarlo, por lo que una de nuestra virtudes debe ser la paciencia", dijo Marcelino, que espera un partido "largo, disputado y muy difícil".

El entrenador del Valencia considera que el partido de este martes puede ser hasta "tortuoso", pero añadió que para el resto de rivales el Valencia también es un contrario difícil. "Sabemos que esto es la 'Champions' y debemos tener intensidad y acierto para ganar", agregó.

Además, el técnico asturiano apuntó que no van a pensar más allá del partido ante el Juventus, en referencia al otro duelo del grupo: "Dividir la atención en un duelo que sí que nos va pero en el que no somos participes no es algo favorable".

Igualmente, aseguró que no le condiciona jugar el sábado ante el Real Madrid. "Sabemos que tenemos que ganar este partido. El Madrid llega cuatro días después y lo hará en condiciones similares a las nuestras. Juegan con el Roma y se juegan ser primeros. Queremos ganar a la Juve y ya pensaremos en el Madrid el miércoles", apuntó.

Marcelino anticipó que si todo transcurre con normalidad hasta la disputa del partido no realizará muchos cambios en el once respecto al que ganó al Rayo el pasado sábado en Mestalla.

Sobre Cristiano Ronaldo, apuntó que se trata de un futbolista "extraordinario" y no tendrá en cuenta lo que sucedió en el partido de Mestalla, en el que fue expulsado.

"Nosotros no tuvimos nada que ver con la expulsión. Eso es cosa del árbitro. Él quiere ganar, meter goles y si algo más que su talento le ha distinguido en su carrera es esa ambición desmedida que le hace querer ser mejor cada día y ganar más. Sabemos cuales son sus características y no esperamos un Ronaldo distinto del de siempre", explicó.

Respecto a la dinámica positiva en la que llega el Valencia al partido, Marcelino dijo: "Lo que lamentamos es el empate en Suiza ante Young Boys, no haber ganado en Manchester cuando lo merecimos, ya que lo echamos en falta ahora".

"Es indudable que el equipo, con las últimas victorias, tiene más confianza y el estado de ánimo es mejor, algo que proporciona las victoria. Además, ahora somos más resolutivos que hace un mes", añadió.

Al ser preguntado por el partido que el United ganó en Turín la pasada jornada, Marcelino reconoció haber estudiado ese encuentro, pero indicó que "cada partido es una historia" y que le gustaría tener el acierto que tuvo el Manchester ese día, aunque añadió que el Valencia deberá estar "a un nivel superior al que estuvo el Manchester aquí para poder ganar".