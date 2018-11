Juncker insiste en que no habrá otro acuerdo del "brexit"

Londres, 26 nov (EFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, insistió hoy en que no habrá otra negociación sobre el "divorcio" británico de la Unión Europea (UE) y que el acuerdo firmado el domingo en Bruselas es el único "posible".

En unas declaraciones a Radio 4 de la BBC, Juncker señaló que se trata del "mejor acuerdo para el Reino Unido" y recalcó que el Gobierno británico no tiene intención de celebrar otro referéndum.

"Este es el único acuerdo posible. Así que, si la Cámara (de los Comunes) dice que no, no tendríamos acuerdo. No es intención de la primera ministra (Theresa May), ni del gabinete ni del Parlamento tener un segundo referéndum. Este es el acuerdo", dijo Juncker.

Los 27 países comunitarios aprobaron ayer el acuerdo del "brexit", la salida del Reino Unido de la UE, y la declaración política que le acompaña tras unas intensas negociaciones de meses celebradas entre las dos partes.

En el Reino Unido, la jefa del Gobierno conservador tiene por delante luna difícil tarea a partir de hoy para convencer a los parlamentarios a que respalden el acuerdo en una votación que se espera se celebre en la Cámara de los Comunes el próximo 12 de diciembre.

El acuerdo -que contempla los términos del "divorcio" británico, como la situación de los comunitarios que viven en el Reino Unido y el cheque que deberá pagar Londres por su retirada- ya cuenta con el rechazo de los diputados de la oposición laborista, de los del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte y de los conservadores más euroescépticos.

En sus declaraciones a la BBC, Juncker admitió que no entiende por qué el pueblo británico, "y me gusta el pueblo británico por muchas razones históricas, por qué siente que ha sido humillado. Yo no lo veo así porque hay numerosos puntos de vista de los británicos que han sido incluidos en este acuerdo. Así que no es una humillación para el Reino Unido".

La primera ministra divulgó ayer una carta dirigida a todos los británicos para pedirles su apoyo para comenzar un "nuevo capitulo de la historia nacional".

"Habrá un momento de regeneración y reconciliación cuando abandonemos la Unión Europea", señaló, y resaltó que el Reino Unido tendrá un "futuro brillante" fuera del bloque comunitario.