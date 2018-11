Gobierno de Nicaragua cita a feminista nacionalizada a Dirección de Migración

Managua, 26 nov (EFE).- El Gobierno de Nicaragua citó a la feminista nacionalizada nicaragüense Ana Quiroz, para que se presente a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), sin explicar sus razones, informó hoy el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que calificó la cita como una "persecución".

Quiroz, una reconocida defensora de los derechos humanos en Nicaragua nacida en Costa Rica, fue agredida por grupos de choque oficialistas el 18 de abril pasado cuando participaba en una manifestación contra reformas a la seguridad social y sufrió una herida en la cabeza y la rotura de un brazo.

Aquel día comenzaron protestas antigubernamentales que han dejado hasta ahora centenares de muertos, heridos y detenidos en Nicaragua, cuyo presidente, Daniel Ortega, denuncia un supuesto "golpe de Estado" que ya ha sido neutralizado.

El Cenidh, a través de su presidenta, Vilma Núñez, dijo este lunes que teme que el Gobierno tenga interés en retirar la nacionalidad de forma "arbitraria" a la feminista.

"No quisiéramos adelantarnos en pensar que lleguen a la peor aberración jurídica, que es quitarle uno de los derechos fundamentales de una persona, su nacionalidad, sin forma ni figura de juicio", dijo Núñez, en conferencia de prensa.

La activista, que nació en Costa Rica hace casi 62 años, recordó que obtuvo la nacionalidad nicaragüense en 1997, aunque su proceso de radicación en Nicaragua inició a fines de 1972.

"Hace 21 años obtuve mi nacionalidad nicaragüense, sin embargo esa fue una formalidad, desde que tenía 15 años me acerqué afectivamente y me comprometí con Nicaragua, toda mi vida adulta la he vivido en Nicaragua", explicó.

En el año 2000 el Gobierno del presidente Arnoldo Alemán también intentó retirar la nacionalidad a la feminista, sin éxito.

Quiroz afirmó que este lunes intentó presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, para evitar una posible desaparición forzosa, pero agentes de la Policía Nacional lo impidieron.

"Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos con los instrumentos que nos da la ley para seguir exigiendo nuestros derechos, no es fácil, como no es fácil para nadie seguir viviendo en este país con tanta injusticia, tanta arbitrariedad", resaltó la activista, que recibió el respaldo de grupos feministas nicaragüenses.

La cita a Quiroz se da en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado unos 610 "presos políticos" y entre 325 y 545 muertos, según organismos defensores de los derechos humanos.

El Gobierno de Nicaragua ha confirmado 273 detenidos que tilda de "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes", además de 199 muertos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.