Fiscalía abre la puerta a acusar por falsedad contable en el juicio de Bankia

San Fernando de Henares (Madrid), 26 nov (EFECOM).- La Fiscalía Anticorrupción ha indicado hoy, en la primera sesión del juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que podría modificar sus conclusiones provisionales y añadir falsedad contable al delito de estafa a los inversores que inicialmente atribuye a cuatro de los acusados.

La representante del Ministerio Público, Carmen Launa, ha descartado de momento añadir falsedad contable, si bien ha anunciado que se reserva la posibilidad de hacerlo en el futuro, antes de su informe final, para que los acusados, incluida la treintena restante, no puedan alegar indefensión.

La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de prisión para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato por estafa a inversores, delito que también atribuye al exvicepresidente José Luis Olivas (cuatro años), al exconsejero José Manuel Fernández Norniella (tres años) y al ex consejero delegado Francisco Verdú (dos años y siete meses).

En su escrito, Anticorrupción sostenía que los cuatro ocultaron que el negocio de Bankia no era viable en un entorno de crisis sin recibir ayudas, de modo que habrían actuado para obtener "a toda costa" los fondos necesarios, aunque señalaba que "las cuentas del grupo no son materialmente falsas, ya que no vulneraban la normativa entonces vigente y cumplieron con las exigencias del regulador".

Por ello, no incluía la falsedad contable, como sí lo han hecho el resto de acusaciones, tanto particulares como populares, que solicitan penas de hasta 12 años de prisión tanto para los cuatro antiguos administradores de hecho de la entidad, como para otros 26 exdirectivos y el socio auditor, así como multas millonarias para Bankia, su matriz (BFA) y la firma Deloitte.

Durante su intervención, Launa, acompañada en el estrado por el fiscal Alejandro Luzón, autor del escrito de conclusiones provisionales y al frente de la investigación hasta su ascenso a la jefatura de Anticorrupción, ha pedido además que se incorpore ingente documentación que, hasta ahora, no obraba en el procedimiento.