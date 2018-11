El exmadridista Derik Osede firma por el Numancia tras una semana a prueba

Soria, 26 nov (EFE).- El exmadridista Derik Osede ha firmado este lunes por el Numancia por lo que resta de temporada y la próxima campaña, tras una semana a prueba con el equipo soriano, y con la vista puesta en competir dos temporadas en el fútbol inglés.

El director deportivo del Numancia, César Palacios, ha presentado hoy a Osebe, del que dijo: "Pensamos que viene para ayudarnos. Tenemos mucha ilusión para mejorar las cosas. Después de ver cómo estaba físicamente, hemos decidido que esté con nosotros", ha señalado.

Osede ha afirmado que las sensaciones en los entrenamientos del Numancia han sido positivas.

"Terminé la temporada con el Bolton en mayo y desde este tiempo he estado entrenando por mi cuenta. He intentado llegar lo mejor posible. El cuerpo técnico y el club ha visto que podía ayudarles", ha señalado.

Osede ha asegurado que llega con humildad y con ganas de competir y ganar.

"Estoy muy contento. Desde el primer día los compañeros y el cuerpo técnico me han acogido muy bien. La ciudad me gusta. Estoy contento de estar de vuelta en España", ha asegurado.

En cuanto a la Segunda división española, ha subrayado que es el año en el que está más fuerte, lo que es positivo para que los futbolistas rindan más.

"Me veo capacitado para jugar, pero es cuestión ya del entrenador que vea que estoy adaptado al equipo. Pienso que puedo ayudar", ha apuntado.

Derik ha señalado que puede aportar rapidez en la defensa, y ha recordado que se fue a Inglaterra donde ha aprendido, ha madurado y ha conseguido más agresividad en su juego.

"Toda mi vida he jugado de central pero también lo he hecho de medio centro", ha asegurado.

"La experiencia me ha venido bien. En el Madrid he estado desde los ocho años y siempre tienes el balón, por lo que me adaptaré bien al Numancia", ha resaltado.

Osede (Madrid, 1993) ha entrado durante la última semana con el equipo soriano y ha convencido al cuerpo técnico numantino y a la dirección deportiva firmando por el Numancia por lo que resta de temporada y una más, hasta junio de 2020.

Derik, formado en la cantera del Real Madrid y que ha jugado las dos últimas temporadas en el Bolton inglés, es un jugador defensivo que puede actuar preferentemente en el centro de la zaga y en el lateral derecho.

El futbolista madrileño ha sido campeón de Europa sub-19 con España y actualmente se encontraba sin equipo después de regresar de Inglaterra.