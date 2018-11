Defensa Barberá niega Parlamento fuera "tonto útil para pérfidas intenciones"

Sevilla, 26 nov (EFE).- La defensa del exconsejero de Empleo Agustín Barberá ha criticado que el caso ERE se ha "creado artificialmente" para lo cual la Fiscalía y las acusaciones atribuyen al Parlamento "el papel de tonto útil para las pérfidas intenciones del Gobierno andaluz".

El letrado Pedro Apalategui representa a Barberá, que se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de ihabilitación acusado de prevaricación y malversación junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta en un proceso "destructurado penalmente" y "creado artificialmente en el que "se ha acusado a todos por los mismos delitos prácticamente", según el abogado.

Al igual que otros abogados defensores, Apalategui ha criticado la "inconcreción absoluta a la hora de determinar los hechos de los que debo defender al señor Barberá".

Ha incidido en la falta de pruebas sobre su supuesta participación en un concierto entre todos los acusados para crear o mantener un "procedimiento específico" destinado a poner en manos de la Dirección General de Trabajo fondos públicos para conceder ayudas sin control y permitir su malversación.

El letrado ha denunciado que "por lo menos habría que exigir un mínimo esfuerzo probatorio" por parte de las acusaciones de que Barberá tuviera conciencia de la existencia de ese supuesta plan concertado y de que lo asumiera conociendo las ilegalidades cometidas y sus efectos.

Todo ello basado en el uso dado a las transferencias de financiación por parte del órgano gestor de las ayudas para allegar los fondos al ente público IFA/IDEA destinados a que abonara las ayudas.

Para la defensa de Barberá, el uso de las transferencias de financiación como mecanismo presupuestario "dista mucho de ser claro" y "ni impedía ni exigía la omisión de la fiscalización previa por parte del órgano gestor de las ayudas" ni permitían en sí misma el menoscabo de fondos públicos.

Con todo, se trata de un mecanismo presupuestario y no subvencionador que decide el órgano gestor, la Dirección General de Trabajo, antes de la llegada de Barberá a la Consejería de Empleo en 2004.

Respecto a los informes de la Intervención de la Junta alertando de irregularidades, y en concreto el informe adicional remitido en 2005 sobre el ejercicio 2003 que concluyó que las ayudas se daban prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, ha recordado que dicho informe al que la Consejería de Empleo hizo alegaciones "no firmadas por el señor Barberá" recoge "un debate sobre la adecuación o no del sistema, un debate técnico-jurídico que no implica nada".

"Lo único de lo que se habla es de ausencia de procedimiento, de tramitación en la Dirección General de Trabajo. De ahí a concluir que hay malversación por quebranto de fondos públicos en un salto", ha alegado.

Ha reprochado a la Fiscalía y a las acusaciones que para extender las acusaciones a otras consejerías distintas a las de Empleo se basen en la tramitación de los Presupuestos y modificaciones presupuestarias que recogían esos fondos, planteando "conflictos entre leyes" sobre el uso que se podía dar a las transferencias de financiación y atribuyendo el papel de "tonto útil al Parlamento que ha sido engañado durante diez años".