En China reina el silencio mientras Taiwán vota sobre matrimonio homosexual

Shanghái , 26 nov .- Mientras este fin de semana en la isla de Taiwán se celebraron varios referendos sobre las uniones entre personas del mismo sexo, en China continúa reinando el silencio. Es la apuesta del Gobierno: no dar visibilidad a un colectivo que en muchas ocasiones elige callar.

"Yo todavía no le he dicho a mis padres y probablemente nunca les voy a decir porque son muy tradicionales. Quizás un día hablo con mi hermano y espero que me entienda, o igual un día con mi madre, pero a mi padre creo que nunca le diría nada", cuenta a Efe Wang, un joven de 32 años originario del norte de China.

Y, como él, la mayoría de sus amigos. Prefieren vivir su homosexualidad en silencio, total o parcial, antes que alterar la paz familiar en un país donde la familia es el pilar principal sobre el que se construye la vida.

"Llevo ese peso encima pero si me lo quito se lo pongo a ellos", apunta el joven quien, sin embargo, vive con naturalidad su condición en su vida social y laboral. "No lo voy publicando, pero si preguntan, no lo escondo".

Pero las dos veces que visita a sus padres al año, en verano y en Año Nuevo Chino, prefiere callar y esquivar como puede las preguntas de rigor: "¿tienes novia?, ¿piensas casarte algún día?".

Pese a que la homosexualidad es legal en China desde 1997 y fue desclasificada como un desorden mental en 2001, todavía una amplia mayoría de los chinos ve esta condición sexual como una enfermedad, mientras el Gobierno carece de cualquier tipo de protección a este colectivo que en China está formado por unos 70 millones de personas.

Mientras, la isla de Taiwán, donde se celebra cada año uno de los desfiles del Orgullo Gay más populares del mundo, celebró este fin de semana varias consultas populares sobre asuntos como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la enseñanza de la homosexualidad en los colegios.

En el referendo se aprobó mantener la definición legal de matrimonio solo para aquel que se celebra entre un hombre y una mujer, lo que excluye utilizar esta denominación para las uniones de personas del mismo sexo.

Sin embargo, los votantes apoyaron la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo por medio de una ley separada de la matrimonial como tal.

Aunque el resultado fue bastante conservador (se rechazó también la opción de que se hable sobre homosexualidad en los colegios), el propio hecho de que se trate el tema en las urnas muestra que Taiwán, al que China considera una provincia díscola, está a años luz de la parte continental.

Y es que, pese a los ambiguos resultados electorales, está previsto que en los próximos meses Taiwán se convierta en el primer lugar de Asia en otorgar legalidad a la unión de parejas del mismo sexo.

El 24 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional señaló en una sentencia que la prohibición legal del matrimonio entre personas del mismo sexo del Código Civil violaba tanto la libertad de matrimonio como el derecho a la igualdad y exigió al Parlamento que enmendara o creara nuevas leyes en el plazo de dos años para legalizarlo.

"Los dos (China y Taiwán) son sistemas políticos muy diferentes por lo que no creo que China vaya a seguir este camino, pero cosas así nos sirven a los movimientos LGBT para tener algo sobre lo que empezar, ya que la visibilidad es muy importante", cuenta a Efe el director ejecutivo de la organización Pflag China, Ah Qiang.

Tras media vida luchando por los derechos de la comunidad homosexual, el activista es consciente de que esta es una carrera de fondo, pero cada vez hay una mayor aceptación social, asegura.

"Puedo ver, comparado con hace diez años, que ha habido un gran cambio y que cada vez hay más gente dispuesta a abrirse a su familia y en su trabajo, pero en el Gobierno la actitud es todavía conservadora", explica el activista.

Aún así, lo más importante es que cada vez encuentran más permisividad para hacer eventos y campañas en las calles.

"Nuestro trabajo es básicamente entablar relaciones de confianza con los gobiernos, explicarles qué hacemos y mostrarles que no estamos haciendo nada malo para que nos dejen actuar", cuenta.

En opinión de Wang, el trabajo de los activistas es básico para que la historia cambie, aunque va a ser un proceso lento.

"Mis padres no lo van a entender, eso lo tengo muy claro, pero mis amigos, que sus padres son más jóvenes lo han dicho y lo entienden", señala.

Y añade que "todos los países han tenido esta transición, puede ser lenta o rápida, y en el caso de China es más lenta porque aquí el tema de cómo tomamos la familia es muy importante en nuestra vida. Sí creo y espero que llegará, pero tardará".