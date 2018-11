Ona Carbonell gana "MasterChef": "Mis valores deportivos han sido básicos"

Madrid, 26 nov (EFE).- La nadadora de sincronizada y medallista olímpica Ona Carbonell consiguió anoche otro premio, esta vez entre fogones, al alzarse ganadora de "MasterChef Celebrity 3", un concurso con un palmarés olímpico en su historia. "Mis valores deportivos han sido básicos", asegura la ganadora en una entrevista con Efe.

Y es que de las tres ediciones del reality de TVE, dos han tenido como ganadores a deportistas de primera categoría: Carbonell (Barcelona, 1990) ha sucedido al también medallista olímpico Saúl Craviotto, vencedor de "MasterChef Celebrity 2", tras iniciar la andadura el actor Miguel Ángel Muñoz en 2016.

"La verdad es que tenía un grandísimo referente, Saúl, y lo tenía difícil porque él dejó el listón, alto no, lo siguiente. Cuando empecé pensé 'poco a poco, porque madre mía'. Pero el deporte, todo lo que es la disciplina, el trabajo en equipo, el esfuerzo, el sacrificio, todo esto me ha ayudado mucho", reconoce Carbonell.

La primera mujer en ganar la edición de celebridades de "MasterChef" remarca que "nunca había hecho una competición así", fuera de su ámbito, el deporte: "Es algo que no tienes bajo control. Ha habido momentos muy, muy duros, de impotencia. Me temblaban las manos y decía 'no me tiemblan en una final olímpica, por qué ahora'. Todos los valores que he aprendido en mi carrera deportiva han sido básicos".

Carbonell se impuso anoche a la actriz Paz Vega en la prueba final, con Ferran Adrià como catador invitado, con un menú inspirado en el agua que abría boca con un consomé tibio de verduras de temporada con ventresca de sardina, seguido de una flor de endibia y que culminaba con un sugerente postre llamado "El deshielo del Himalaya".

La nadadora, que entre otros logros deportivos cuenta en su palmarés con una medalla de plata y otra de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, ha donado los 75.000 euros del concurso a la Fundación Pequeño Deseo, que ayuda a niños enfermos crónicos o de mal pronóstico.

"Yo no soy madre, ni soy tía tampoco, pero entiendo que no puede haber nada peor que tener a un hijo enfermo de verdad. Debe ser muy difícil tener un niño con problemas de salud. Lo mejor de haber ganado 'MasterChef Celebrity' es haber podido dar estos 75.000 euros", asegura Carbonell, al tiempo que añade que a nivel deportivo "cuesta mucho ganar una cantidad así".

Del programa, se queda con haber podido hacer esa donación, pero también con todos sus compañeros de fogones, todos "referentes e ídolos" para ella: Boris Izaguirre, Santiago Segura, Dafne Fernández, Jaime Nava, Antonia Dell'Atte, Mario Vaquerizo, Paula Prendes, Óscar Higares, María Castro, Iván Massagué, Carmen Lomana, Xuso Jones, y, por supuesto, su rival final.

"Paz es lo más. Podría haber ganado ella perfectamente. Ha sido una rival enorme. Es encantadora, maravillosa y la admiro muchísimo. Ayer estuvimos todos juntos viendo el programa, las dos todo el rato de la manita, y hablábamos de que ha sido muy especial poder estar dos mujeres ahí", concluye la nadadora barcelonesa.